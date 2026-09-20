Top.Mail.Ru
ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный - фото 1
ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный - фото 2
ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный - фото 3
ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный - фото 4
ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный - фото 5
ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный - фото 6
ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный - фото 7
ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный - фото 8
ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
320
Полная мощность, ВА
550
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный - фото 1
  • ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный - фото 2
  • ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный - фото 3
  • ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный - фото 4
  • ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный - фото 5
  • ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный - фото 6
  • ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный - фото 7
  • ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный - фото 8
  • ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 590 руб. 
Начислим 201 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 557244
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный
9 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
320
Полная мощность, ВА
550
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х35х26
Вес, кг.
7.35

Описание товара ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный

Источники бесперебойного питания Powercom — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и неожиданных отключений электроэнергии. Модель с активной мощностью 320 Вт и полной мощностью 550 В·А обеспечивает надежную работу с использованием линейно-интерактивной технологии. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для размещения в различных условиях. При весе всего 6,8 кг, он легко интегрируется в рабочую среду, не занимая много места. Устройство оснащено восемью розетками, позволяя подключать несколько устройств одновременно. ИБП обеспечивает защиту телефонной линии, что является важным аспектом для офисных и домашних сетей. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что эффективно минимизирует риск повреждения подключённого оборудования из-за импульсных помех. Среди ключевых характеристик данного устройства — время переключения на батарею в 4 мс, что обеспечивает практически мгновенное реагирование в случае сбоя питания. При полной нагрузке ИБП способен работать около 5 минут, предоставляя достаточно времени для сохранения важных данных и корректного завершения работы. Модель характеризуется использованием модифицированной синусоиды для формирования напряжения, обеспечивая стабильность работы подключенных устройств. Источник бесперебойного питания Powercom — это идеальный выбор для защиты вашего оборудования от непредвиденных сбоев в электросети, поддерживая работу вашего бизнеса или домашнего офиса.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
320
Полная мощность, ВА
550
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и неожиданных отключений электроэнергии. Модель с активной мощностью 320 Вт и полной мощностью 550 В·А обеспечивает надежную работу с использованием линейно-интерактивной технологии. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для размещения в различных условиях. При весе всего 6,8 кг, он легко интегрируется в рабочую среду, не занимая много места. Устройство оснащено восемью розетками, позволяя подключать несколько устройств одновременно. ИБП обеспечивает защиту телефонной линии, что является важным аспектом для офисных и домашних сетей. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что эффективно минимизирует риск повреждения подключённого оборудования из-за импульсных помех. Среди ключевых характеристик данного устройства — время переключения на батарею в 4 мс, что обеспечивает практически мгновенное реагирование в случае сбоя питания. При полной нагрузке ИБП способен работать около 5 минут, предоставляя достаточно времени для сохранения важных данных и корректного завершения работы. Модель характеризуется использованием модифицированной синусоиды для формирования напряжения, обеспечивая стабильность работы подключенных устройств. Источник бесперебойного питания Powercom — это идеальный выбор для защиты вашего оборудования от непредвиденных сбоев в электросети, поддерживая работу вашего бизнеса или домашнего офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...