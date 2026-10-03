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ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 ВА (SMTSE1000RMI2U) купить с доставкой в Москве
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ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 ВА (SMTSE1000RMI2U)

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ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 ВА (SMTSE1000RMI2U) - фото 1
ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 ВА (SMTSE1000RMI2U) - фото 2
ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 ВА (SMTSE1000RMI2U) - фото 3
ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 ВА (SMTSE1000RMI2U) - фото 4
ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 ВА (SMTSE1000RMI2U) - фото 5
ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 ВА (SMTSE1000RMI2U) - фото 6
ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 ВА (SMTSE1000RMI2U) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1000
Общее количество розеток
6
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 ВА (SMTSE1000RMI2U) - фото 1
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 ВА (SMTSE1000RMI2U) - фото 2
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 ВА (SMTSE1000RMI2U) - фото 3
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 ВА (SMTSE1000RMI2U) - фото 4
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 ВА (SMTSE1000RMI2U) - фото 5
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 ВА (SMTSE1000RMI2U) - фото 6
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 ВА (SMTSE1000RMI2U) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646000
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Характеристики

Бренд
Systeme Electric
Тип товара
ИБП
Особенности
многоразовый автоматический предохранитель, встроенный стабилизатор напряжения
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1000
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
6
Размеры в упаковке, см
52х40х22
Вес, кг.
14.82

Описание товара ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 ВА (SMTSE1000RMI2U)

ИБП Systeme Electric Smart подходит для использования в серверных, телекоммуникационных центрах, предприятий, которым необходимо защитить сетевое оборудование – магазинов розничной торговли, малого и среднего бизнеса.



Теги товара: 1000VA

Отзывы о товаре ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 1000 ВА (SMTSE1000RMI2U)




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Характеристики
Бренд
Systeme Electric
Тип товара
ИБП
Особенности
многоразовый автоматический предохранитель, встроенный стабилизатор напряжения
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1000
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
6
Описание
ИБП Systeme Electric Smart подходит для использования в серверных, телекоммуникационных центрах, предприятий, которым необходимо защитить сетевое оборудование – магазинов розничной торговли, малого и среднего бизнеса.


Теги товара: 1000VA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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