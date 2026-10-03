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ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) купить с доставкой в Москве
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ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC)

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ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 1
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 2
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 3
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 4
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 5
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 6
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 7
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 8
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 9
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 10
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 11
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
5000
Полная мощность, ВА
5000
Общее количество розеток
1
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 1
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 2
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 3
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 4
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 5
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 6
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 7
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 8
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 9
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 10
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 11
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
368 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646072
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Характеристики

Бренд
Systeme Electric
Тип товара
ИБП
Особенности
автоматический By-pass, возможность замены батарей, возможность установки в стойку, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, поддержка SNMP, подключение дополнительных батарей, холодный старт
Активная мощность, Вт
5000
Полная мощность, ВА
5000
Общее количество розеток
1
Размеры в упаковке, м
1.2х0.87х0.26
Вес, кг.
90

Описание товара ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC)

ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT выпускается в универсальном форм-факторе. Его главная особенность — широкий диапазон напряжения и корректировка коэффициента мощности на входе. Источник бесперебойного питания можно располагать как горизонтально в стойку или шкаф 19`` дюймов, так и в вертикальном положении (Rack/Tower) - у источника поворотный LCD-дисплей. Источник обеспечивает надёжную защиту подключаемого оборудования от любых неполадок сети, напряжение на выходе — чистый синус. Широкие возможности коммуникации обеспечиваются SNMP, Modbus и картой сухих контактов. Увеличение времени автономной работы достигается за счет подключения внешних батарейных модулей

Отзывы о товаре ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC)




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Характеристики
Бренд
Systeme Electric
Тип товара
ИБП
Особенности
автоматический By-pass, возможность замены батарей, возможность установки в стойку, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, поддержка SNMP, подключение дополнительных батарей, холодный старт
Активная мощность, Вт
5000
Полная мощность, ВА
5000
Общее количество розеток
1
Описание
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT выпускается в универсальном форм-факторе. Его главная особенность — широкий диапазон напряжения и корректировка коэффициента мощности на входе. Источник бесперебойного питания можно располагать как горизонтально в стойку или шкаф 19`` дюймов, так и в вертикальном положении (Rack/Tower) - у источника поворотный LCD-дисплей. Источник обеспечивает надёжную защиту подключаемого оборудования от любых неполадок сети, напряжение на выходе — чистый синус. Широкие возможности коммуникации обеспечиваются SNMP, Modbus и картой сухих контактов. Увеличение времени автономной работы достигается за счет подключения внешних батарейных модулей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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