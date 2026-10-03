ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 5000 ВА (SRTSE5KRTXLI-NC)
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT выпускается в универсальном форм-факторе. Его главная особенность — широкий диапазон напряжения и корректировка коэффициента мощности на входе. Источник бесперебойного питания можно располагать как горизонтально в стойку или шкаф 19`` дюймов, так и в вертикальном положении (Rack/Tower) - у источника поворотный LCD-дисплей. Источник обеспечивает надёжную защиту подключаемого оборудования от любых неполадок сети, напряжение на выходе — чистый синус. Широкие возможности коммуникации обеспечиваются SNMP, Modbus и картой сухих контактов. Увеличение времени автономной работы достигается за счет подключения внешних батарейных модулей
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