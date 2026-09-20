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ИБП Бастион RAPAN-UPS 800 купить с доставкой в Москве
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ИБП Бастион RAPAN-UPS 800

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ИБП Бастион RAPAN-UPS 800 - фото 1
ИБП Бастион RAPAN-UPS 800 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
2
  • ИБП Бастион RAPAN-UPS 800 - фото 1
  • ИБП Бастион RAPAN-UPS 800 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554520
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Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
100 x 142 x 300 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х15
Вес, кг.
4.93

Описание товара ИБП Бастион RAPAN-UPS 800

Источники бесперебойного питания Бастион представляют собой надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от сбоев в электропитании. Они обладают рядом впечатляющих характеристик, которые делают их незаменимыми в домашнем и офисном применении. С активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 800 В·А, эти ИБП обеспечивают надежное электроснабжение подключенных устройств, что помогает предотвратить потерю данных и обеспечивает бесперебойную работу при кратковременных перебоях в электросети. Несмотря на вес всего в 5 кг, они обладают высокой производительностью. Линейно-интерактивная топология позволяет устройству быстро реагировать на перепады напряжения, а время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что сводит к минимуму риск отключения устройств. Форм-фактор Tower обеспечивает компактное размещение, а наличие одной фазы делает его подходящим для большинства стандартных электросетей. ИБП Бастион оснащены защитой для локальной сети, что позволяет сохранить ваши сетевые устройства и данные в безопасности. Однако следует учитывать, что защита телефонной линии отсутствует. С двумя розетками устройство позволяет подключать несколько устройств одновременно. Время работы при полной нагрузке составляет 3 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Модифицированная синусоида обеспечивает стабильное выходное напряжение, что идеально подходит для большинства стандартных устройств. Минимальное входное напряжение в 162 В дает возможность работать даже в условиях нестабильного электроснабжения, делая ИБП Бастион универсальным решением для защиты ваших электронных систем.

Отзывы о товаре ИБП Бастион RAPAN-UPS 800




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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
100 x 142 x 300 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Бастион представляют собой надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от сбоев в электропитании. Они обладают рядом впечатляющих характеристик, которые делают их незаменимыми в домашнем и офисном применении. С активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 800 В·А, эти ИБП обеспечивают надежное электроснабжение подключенных устройств, что помогает предотвратить потерю данных и обеспечивает бесперебойную работу при кратковременных перебоях в электросети. Несмотря на вес всего в 5 кг, они обладают высокой производительностью. Линейно-интерактивная топология позволяет устройству быстро реагировать на перепады напряжения, а время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что сводит к минимуму риск отключения устройств. Форм-фактор Tower обеспечивает компактное размещение, а наличие одной фазы делает его подходящим для большинства стандартных электросетей. ИБП Бастион оснащены защитой для локальной сети, что позволяет сохранить ваши сетевые устройства и данные в безопасности. Однако следует учитывать, что защита телефонной линии отсутствует. С двумя розетками устройство позволяет подключать несколько устройств одновременно. Время работы при полной нагрузке составляет 3 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Модифицированная синусоида обеспечивает стабильное выходное напряжение, что идеально подходит для большинства стандартных устройств. Минимальное входное напряжение в 162 В дает возможность работать даже в условиях нестабильного электроснабжения, делая ИБП Бастион универсальным решением для защиты ваших электронных систем.
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Отзывы


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