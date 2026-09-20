ИБП Бастион RAPAN-UPS 800
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Характеристики
Описание товара ИБП Бастион RAPAN-UPS 800
Источники бесперебойного питания Бастион представляют собой надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от сбоев в электропитании. Они обладают рядом впечатляющих характеристик, которые делают их незаменимыми в домашнем и офисном применении. С активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 800 В·А, эти ИБП обеспечивают надежное электроснабжение подключенных устройств, что помогает предотвратить потерю данных и обеспечивает бесперебойную работу при кратковременных перебоях в электросети. Несмотря на вес всего в 5 кг, они обладают высокой производительностью. Линейно-интерактивная топология позволяет устройству быстро реагировать на перепады напряжения, а время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что сводит к минимуму риск отключения устройств. Форм-фактор Tower обеспечивает компактное размещение, а наличие одной фазы делает его подходящим для большинства стандартных электросетей. ИБП Бастион оснащены защитой для локальной сети, что позволяет сохранить ваши сетевые устройства и данные в безопасности. Однако следует учитывать, что защита телефонной линии отсутствует. С двумя розетками устройство позволяет подключать несколько устройств одновременно. Время работы при полной нагрузке составляет 3 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Модифицированная синусоида обеспечивает стабильное выходное напряжение, что идеально подходит для большинства стандартных устройств. Минимальное входное напряжение в 162 В дает возможность работать даже в условиях нестабильного электроснабжения, делая ИБП Бастион универсальным решением для защиты ваших электронных систем.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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