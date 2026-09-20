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Источник бесперебойного питания Powerman UPS Brick 600 black (6117367) купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Powerman UPS Brick 600 black (6117367)

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Источник бесперебойного питания Powerman UPS Brick 600 black (6117367) - фото 2
Источник бесперебойного питания Powerman UPS Brick 600 black (6117367) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
  • Источник бесперебойного питания Powerman UPS Brick 600 black (6117367) - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powerman UPS Brick 600 black (6117367) - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powerman UPS Brick 600 black (6117367) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 506724
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита факса , от высоковольтных импульсов , защита телефонной линии , защита линии передачи данных , защита модема , защита от короткого замыкания , от полного отключения питания , защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х13
Вес, кг.
20.3

Описание товара Источник бесперебойного питания Powerman UPS Brick 600 black (6117367)

ИБП Powerman BRICK 600 – хороший вариант для покупки. Данное оборудование выделяется компактными размерами, оно не занимает много места. Можно легко подобрать зону для размещения оснащения. Зачем необходим ИБП Powerman BRICK 600? Он применяется в качестве резервного источника энергии. При аварийном отключении электроснабжения, происходит перевод питания на аккумуляторы, а данная процедура занимает 4 мс. Дополнительно ИБП защищает технику от поломки. Источник резервного питания имеет шесть евророзеток. Из них три поддерживают UPS. Также в корпусе данного оборудования присутствуют разъемы RJ-11/RJ-45. Максимальная выходная мощность – 360 Вт, обратите внимание на данный показатель. В оборудование установлена одна батарея с напряжением 12 В и емкостью 7 А·ч. Аккумулятор можно заменить в дальнейшем. После полной разрядки, для восстановления емкости батареи потребуется 8 часов. Холодный старт позволяет запустить ИБП с питанием от аккумулятора. Оборудование имеет звуковую сигнализацию, которая предупреждает пользователей о смене режима работы техники.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powerman UPS Brick 600 black (6117367)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита факса , от высоковольтных импульсов , защита телефонной линии , защита линии передачи данных , защита модема , защита от короткого замыкания , от полного отключения питания , защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП Powerman BRICK 600 – хороший вариант для покупки. Данное оборудование выделяется компактными размерами, оно не занимает много места. Можно легко подобрать зону для размещения оснащения. Зачем необходим ИБП Powerman BRICK 600? Он применяется в качестве резервного источника энергии. При аварийном отключении электроснабжения, происходит перевод питания на аккумуляторы, а данная процедура занимает 4 мс. Дополнительно ИБП защищает технику от поломки. Источник резервного питания имеет шесть евророзеток. Из них три поддерживают UPS. Также в корпусе данного оборудования присутствуют разъемы RJ-11/RJ-45. Максимальная выходная мощность – 360 Вт, обратите внимание на данный показатель. В оборудование установлена одна батарея с напряжением 12 В и емкостью 7 А·ч. Аккумулятор можно заменить в дальнейшем. После полной разрядки, для восстановления емкости батареи потребуется 8 часов. Холодный старт позволяет запустить ИБП с питанием от аккумулятора. Оборудование имеет звуковую сигнализацию, которая предупреждает пользователей о смене режима работы техники.
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Отзывы


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