ИБП Powerman Back Pro 850
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Общее количество розеток
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538949
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
уровень шума менее 55
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Общее количество розеток
2
Размеры в упаковке, см
35х21х14
Вес, кг.
5.1
Описание товара ИБП Powerman Back Pro 850
Источник бесперебойного питания POWERMAN Back Pro 850 мощностью 850ВА/480Вт серии Back Pro с микропроцессорным управлением. Обеспечит защиту вашего ПК (персонального компьютера) или небольшого сервера. Предоставит компьютеру резервное питанием, когда сетевое напряжение будет отсутствовать. Встроенная герметичная свинцовая батарея 12В 9Ач непрерывно работает от 3 до 5 лет при правильной эксплуатации ИБП.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Бренд
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
уровень шума менее 55
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Общее количество розеток
2
Источник бесперебойного питания POWERMAN Back Pro 850 мощностью 850ВА/480Вт серии Back Pro с микропроцессорным управлением. Обеспечит защиту вашего ПК (персонального компьютера) или небольшого сервера. Предоставит компьютеру резервное питанием, когда сетевое напряжение будет отсутствовать. Встроенная герметичная свинцовая батарея 12В 9Ач непрерывно работает от 3 до 5 лет при правильной эксплуатации ИБП.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
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