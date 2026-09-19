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ИБП Sven Pro 600 купить с доставкой в Москве
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ИБП Sven Pro 600

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ИБП Sven Pro 600 - фото 2
ИБП Sven Pro 600 - фото 3
ИБП Sven Pro 600 - фото 4
ИБП Sven Pro 600 - фото 5
ИБП Sven Pro 600 - фото 6
ИБП Sven Pro 600 - фото 7
ИБП Sven Pro 600 - фото 8
ИБП Sven Pro 600 - фото 9
ИБП Sven Pro 600 - фото 10
ИБП Sven Pro 600 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Sven Pro 600 - фото 1
  • ИБП Sven Pro 600 - фото 2
  • ИБП Sven Pro 600 - фото 3
  • ИБП Sven Pro 600 - фото 4
  • ИБП Sven Pro 600 - фото 5
  • ИБП Sven Pro 600 - фото 6
  • ИБП Sven Pro 600 - фото 7
  • ИБП Sven Pro 600 - фото 8
  • ИБП Sven Pro 600 - фото 9
  • ИБП Sven Pro 600 - фото 10
  • ИБП Sven Pro 600 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 473839
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита перегрузка (AVR +25% 60 сек, BAT +10% 10 сек), короткое замыкание, защита от перезаряда или саморазряда батарей
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
175
Макс. входное напряжение, В
280
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
100x145x295 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х15
Вес, кг.
4.7

Описание товара ИБП Sven Pro 600

Источники бесперебойного питания (ИБП) Sven представляют собой надежное решение для защиты электронных устройств от перебоев и скачков напряжения. Эта модель обладает рядом характеристик, которые делают ее идеальным выбором для дома или небольшого офиса. С одной стороны, ключевые характеристики включают активную мощность в 360 Вт и полную мощность в 600 В·А, что позволяет устройству эффективно поддерживать работу подключенных устройств в кратковременных случаях отключения электроэнергии. ИБП оснащен двумя розетками, что достаточно для подключения основных приборов. С другой стороны, устройство имеет вес всего 4,3 кг, что делает его достаточно портативным для перемещения и установки в нужном месте. Время переключения на батарею занимает всего 10 мс, что гарантирует быстроту реагирования при перебоях в электросети и сводит к минимуму риск отключения техники. ИБП Sven поддерживает линейно-интерактивную топологию и использует модифицированную синусоиду для генерации напряжения. Это обеспечивает более плавный переход на батарею и обратно, а также улучшает совместимость с различными видами оборудования. В комплекте используется свинцово-кислотный аккумулятор, что стандартно и надежно для таких устройств. Устройство имеет минимальное входное напряжение в 175 В и максимальное в 280 В, что позволяет ему охватывать широкий диапазон колебаний электрической сети. Время автономной работы при полной нагрузке составляет до 3 минут, что предоставит пользователю достаточно времени для сохранения данных и безопасного завершения работы. Форм-фактор Tower позволяет разместить источник бесперебойного питания вертикально, экономя пространство, а наличие одной входной фазы упрощает подключение. Произведено устройство в Китае, что обеспечивает доступность и современное качество исполнения. Таким образом, ИБП Sven идеально подойдет для защиты вашей техники от колебаний и сбоев электроэнергии, обеспечивая надежную и стабильную работу в любых условиях.

Отзывы о товаре ИБП Sven Pro 600




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита перегрузка (AVR +25% 60 сек, BAT +10% 10 сек), короткое замыкание, защита от перезаряда или саморазряда батарей
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
175
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
280
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
100x145x295 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Sven представляют собой надежное решение для защиты электронных устройств от перебоев и скачков напряжения. Эта модель обладает рядом характеристик, которые делают ее идеальным выбором для дома или небольшого офиса. С одной стороны, ключевые характеристики включают активную мощность в 360 Вт и полную мощность в 600 В·А, что позволяет устройству эффективно поддерживать работу подключенных устройств в кратковременных случаях отключения электроэнергии. ИБП оснащен двумя розетками, что достаточно для подключения основных приборов. С другой стороны, устройство имеет вес всего 4,3 кг, что делает его достаточно портативным для перемещения и установки в нужном месте. Время переключения на батарею занимает всего 10 мс, что гарантирует быстроту реагирования при перебоях в электросети и сводит к минимуму риск отключения техники. ИБП Sven поддерживает линейно-интерактивную топологию и использует модифицированную синусоиду для генерации напряжения. Это обеспечивает более плавный переход на батарею и обратно, а также улучшает совместимость с различными видами оборудования. В комплекте используется свинцово-кислотный аккумулятор, что стандартно и надежно для таких устройств. Устройство имеет минимальное входное напряжение в 175 В и максимальное в 280 В, что позволяет ему охватывать широкий диапазон колебаний электрической сети. Время автономной работы при полной нагрузке составляет до 3 минут, что предоставит пользователю достаточно времени для сохранения данных и безопасного завершения работы. Форм-фактор Tower позволяет разместить источник бесперебойного питания вертикально, экономя пространство, а наличие одной входной фазы упрощает подключение. Произведено устройство в Китае, что обеспечивает доступность и современное качество исполнения. Таким образом, ИБП Sven идеально подойдет для защиты вашей техники от колебаний и сбоев электроэнергии, обеспечивая надежную и стабильную работу в любых условиях.
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Отзывы


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