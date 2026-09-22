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ИБП SmartWatt UPS SAFE 600 600/360 ВА/Вт купить с доставкой в Москве
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ИБП SmartWatt UPS SAFE 600 600/360 ВА/Вт

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ИБП SmartWatt UPS SAFE 600 600/360 ВА/Вт - фото 1
ИБП SmartWatt UPS SAFE 600 600/360 ВА/Вт - фото 2
ИБП SmartWatt UPS SAFE 600 600/360 ВА/Вт - фото 3
ИБП SmartWatt UPS SAFE 600 600/360 ВА/Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП SmartWatt UPS SAFE 600 600/360 ВА/Вт - фото 1
  • ИБП SmartWatt UPS SAFE 600 600/360 ВА/Вт - фото 2
  • ИБП SmartWatt UPS SAFE 600 600/360 ВА/Вт - фото 3
  • ИБП SmartWatt UPS SAFE 600 600/360 ВА/Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729894
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Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х13
Вес, кг.
5.3

Описание товара ИБП SmartWatt UPS SAFE 600 600/360 ВА/Вт

Источники бесперебойного питания SMARTWATT представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев с электричеством. Это линейно-интерактивное устройство мощностью 360 Вт (600 В·А) обеспечивает стабильную и бесперебойную работу благодаря быстрому времени переключения на батарею в 8 мс. ИБП от SMARTWATT поставляется в форм-факторе Tower и снабжен свинцово-кислотным аккумулятором, обеспечивающим до 1 минуты работы при полной нагрузке. Устройство рассчитано на использование в однофазных сетях и поддерживает защиту телефонной линии, что расширяет спектр его защитных возможностей. Также ИБП обладает диапазоном входного напряжения от 145 до 295 В, что позволяет ему эффективно работать в условиях нестабильного электроснабжения. SMARTWATT использует модифицированную синусоиду для поддержания выходного напряжения, а поддержка EURO розеток (CEE 7) делает его универсальным для подключения большинства бытовых и офисных устройств. Этот ИБП — идеальный выбор для обеспечения стабильности и защиты вашей техники.

Отзывы о товаре ИБП SmartWatt UPS SAFE 600 600/360 ВА/Вт




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Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания SMARTWATT представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев с электричеством. Это линейно-интерактивное устройство мощностью 360 Вт (600 В·А) обеспечивает стабильную и бесперебойную работу благодаря быстрому времени переключения на батарею в 8 мс. ИБП от SMARTWATT поставляется в форм-факторе Tower и снабжен свинцово-кислотным аккумулятором, обеспечивающим до 1 минуты работы при полной нагрузке. Устройство рассчитано на использование в однофазных сетях и поддерживает защиту телефонной линии, что расширяет спектр его защитных возможностей. Также ИБП обладает диапазоном входного напряжения от 145 до 295 В, что позволяет ему эффективно работать в условиях нестабильного электроснабжения. SMARTWATT использует модифицированную синусоиду для поддержания выходного напряжения, а поддержка EURO розеток (CEE 7) делает его универсальным для подключения большинства бытовых и офисных устройств. Этот ИБП — идеальный выбор для обеспечения стабильности и защиты вашей техники.
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Отзывы


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