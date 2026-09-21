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ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001) купить с доставкой в Москве
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ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001)

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ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001) - фото 1
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001) - фото 2
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001) - фото 3
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001) - фото 4
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001) - фото 5
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001) - фото 6
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001) - фото 1
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001) - фото 2
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001) - фото 3
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001) - фото 4
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001) - фото 5
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001) - фото 6
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700206
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Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х9
Вес, кг.
6.47

Описание товара ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001)

Источники бесперебойного питания SMARTWATT представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП разработан с учетом современных требований к безопасности и эффективности. Основные характеристики SMARTWATT включают активную мощность 360 Вт и полную мощность 600 В·А, что делает его идеальным для подключения разнообразных устройств. Форм-фактор Tower обеспечивает удобное размещение в любых условиях. ИБП оснащен 8 розетками, все из которых получают питание от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. SMARTWATT имеет быстродействующее переключение на батарею всего за 8 мс, что защищает ваши устройства от кратковременных отключений электричества. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные. ИБП подходит для работы в диапазоне входного напряжения от 140 В до 300 В, что обеспечивает стабильную работу при колебаниях в электросети. Используемая модифицированная синусоида обеспечивает доступное решение для защиты от перепадов напряжения. С массой 4,8 кг, этот ИБП компактен и прост в установке. SMARTWATT является качественным брендом, предоставляющим надежное решение для обеспечения бесперебойного питания ваших устройств.

Отзывы о товаре ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001)




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Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания SMARTWATT представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП разработан с учетом современных требований к безопасности и эффективности. Основные характеристики SMARTWATT включают активную мощность 360 Вт и полную мощность 600 В·А, что делает его идеальным для подключения разнообразных устройств. Форм-фактор Tower обеспечивает удобное размещение в любых условиях. ИБП оснащен 8 розетками, все из которых получают питание от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. SMARTWATT имеет быстродействующее переключение на батарею всего за 8 мс, что защищает ваши устройства от кратковременных отключений электричества. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные. ИБП подходит для работы в диапазоне входного напряжения от 140 В до 300 В, что обеспечивает стабильную работу при колебаниях в электросети. Используемая модифицированная синусоида обеспечивает доступное решение для защиты от перепадов напряжения. С массой 4,8 кг, этот ИБП компактен и прост в установке. SMARTWATT является качественным брендом, предоставляющим надежное решение для обеспечения бесперебойного питания ваших устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 Line-interactive 600VA/360W Brick (Euro x8, USB, RJ11/RJ45 protection, LCD, 275x210x95(мм), 4,8 кг, гарантия 3года (ИБП) 12мес (АКБ)) (3703020280001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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