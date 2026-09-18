ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN — это надежное решение для защиты ваших устройств от перепадов напряжения и сбоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает активной мощностью 1200 Вт и полной мощностью 2000 В·А, обеспечивая стабильное питание и защиту от неожиданных потерь энергии. Одной из ключевых особенностей данного устройства является его гибкость в установке: благодаря форм-фактору Rack/Tower, его можно удобно разместить как в серверном шкафу, так и в вертикальной стойке. POWERMAN оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, обеспечивая подключение и защиту ваших критически важных устройств. Размеры и вес ИБП (11,5 кг) позволяют удобно интегрировать его в различные среды эксплуатации. Устройство работает в широком диапазоне входных напряжений от 165 В до 290 В, обеспечивая защиту ваших приборов даже при значительных колебаниях напряжения в сети. ИБП обеспечит мгновенное переключение на питание от батареи в случае сбоя, с минимальным временем отклика в 4 мс, гарантируя, что ваши устройства не испытают даже краткосрочных перебоев в электроэнергии. При полной нагрузке устройство предоставляет до 2 минут работы, что позволяет завершить текущие задачи и сохранить важные данные в случае внезапного отключения электричества. POWERMAN использует модифицированную синусоиду формы напряжения, что делает его идеально подходящим для большинства офисных и домашних устройств. Этот ИБП — отличный выбор для защиты вашего оборудования с одним фазовым подключением, предоставляя надежность и уверенность в стабильности защиты.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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