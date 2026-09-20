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ИБП APC Easy-UPS BVX900LI-GR black (BVX900LI-GR) купить с доставкой в Москве
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ИБП APC Easy-UPS BVX900LI-GR black (BVX900LI-GR)

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ИБП APC Easy-UPS BVX900LI-GR black (BVX900LI-GR) - фото 1
ИБП APC Easy-UPS BVX900LI-GR black (BVX900LI-GR) - фото 2
ИБП APC Easy-UPS BVX900LI-GR black (BVX900LI-GR) - фото 3
ИБП APC Easy-UPS BVX900LI-GR black (BVX900LI-GR) - фото 4
ИБП APC Easy-UPS BVX900LI-GR black (BVX900LI-GR) - фото 5
ИБП APC Easy-UPS BVX900LI-GR black (BVX900LI-GR) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
900
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП APC Easy-UPS BVX900LI-GR black (BVX900LI-GR) - фото 1
  • ИБП APC Easy-UPS BVX900LI-GR black (BVX900LI-GR) - фото 2
  • ИБП APC Easy-UPS BVX900LI-GR black (BVX900LI-GR) - фото 3
  • ИБП APC Easy-UPS BVX900LI-GR black (BVX900LI-GR) - фото 4
  • ИБП APC Easy-UPS BVX900LI-GR black (BVX900LI-GR) - фото 5
  • ИБП APC Easy-UPS BVX900LI-GR black (BVX900LI-GR) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539784
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая индикация, световая индикация
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
900
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
273
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
120 x 160 x 355 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х20
Вес, кг.
6.85

Описание товара ИБП APC Easy-UPS BVX900LI-GR black (BVX900LI-GR)

Источники бесперебойного питания (ИБП) APC представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП с линейно-интерактивной топологией и форм-фактором Tower обеспечит стабильное питание и защиту оборудования в случае отключения электричества. Основные характеристики: - Вес: 6 кг, что делает ИБП достаточно компактным и портативным для установки в различных местах. - Активная мощность составляет 480 Вт, а полная мощность — 900 В·А, обеспечивая эффективное питание ваших устройств. - Он оснащён защитой локальной сети, что дополнительно защищает вашу технику от скачков напряжения в сети. - Имеет 2 розетки с питанием от батареи, которые обеспечат непрерывное питание даже при отсутствии электричества. - Максимальная поглощаемая энергия импульса — 273 Дж, позволяя эффективно защищать подключённое оборудование от всплесков напряжения. - Общая количество розеток — 2, достаточное для подключения нескольких устройств. - Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что минимизирует риск потери данных или повреждения оборудования в случае резких перебоев. - Тип формы напряжения — модифицированная синусоида, обеспечивающая совместимость с большинством электронных устройств. - ИБП рассчитан на однофазное питание и способен работать при полной нагрузке в течение 4 минут, что дает возможность корректно завершить работу техникой и сохранить важные данные. Это универсальное устройство идеально подходит для дома или малого офиса, гарантируя, что ваша техника будет защищена от непредвиденных сбоев в электроснабжении. Бренд APC известен своими надежными и долговечными продуктами, что делает данный ИБП отличной инвестицией для защиты вашей электроники.

Отзывы о товаре ИБП APC Easy-UPS BVX900LI-GR black (BVX900LI-GR)




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая индикация, световая индикация
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
900
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
4
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
273
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
120 x 160 x 355 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) APC представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП с линейно-интерактивной топологией и форм-фактором Tower обеспечит стабильное питание и защиту оборудования в случае отключения электричества. Основные характеристики: - Вес: 6 кг, что делает ИБП достаточно компактным и портативным для установки в различных местах. - Активная мощность составляет 480 Вт, а полная мощность — 900 В·А, обеспечивая эффективное питание ваших устройств. - Он оснащён защитой локальной сети, что дополнительно защищает вашу технику от скачков напряжения в сети. - Имеет 2 розетки с питанием от батареи, которые обеспечат непрерывное питание даже при отсутствии электричества. - Максимальная поглощаемая энергия импульса — 273 Дж, позволяя эффективно защищать подключённое оборудование от всплесков напряжения. - Общая количество розеток — 2, достаточное для подключения нескольких устройств. - Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что минимизирует риск потери данных или повреждения оборудования в случае резких перебоев. - Тип формы напряжения — модифицированная синусоида, обеспечивающая совместимость с большинством электронных устройств. - ИБП рассчитан на однофазное питание и способен работать при полной нагрузке в течение 4 минут, что дает возможность корректно завершить работу техникой и сохранить важные данные. Это универсальное устройство идеально подходит для дома или малого офиса, гарантируя, что ваша техника будет защищена от непредвиденных сбоев в электроснабжении. Бренд APC известен своими надежными и долговечными продуктами, что делает данный ИБП отличной инвестицией для защиты вашей электроники.
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Отзывы


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