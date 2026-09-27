Источник бесперебойного питания Импульс Мини 500ВА черный (CM50101)
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Мини 500ВА черный (CM50101)
Источники бесперебойного питания (ИБП) «Импульс» представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании и перегрузок. Данный ИБП обладает полной мощностью 500 В·А и активной мощностью 400 Вт, что позволяет эффективно обеспечить непрерывное питание для различных устройств. Он выполнен в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для размещения в разнообразных рабочих средах. Тип ИБП с двойным преобразованием (онлайн) гарантирует максимальную защиту и стабильность электропитания, что особенно важно для чувствительной электронной аппаратуры. ИБП «Импульс» поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 110 В до 300 В, адаптируясь к нестабильным электрическим сетям и обеспечивая надежную защиту подключенного оборудования. Благодаря выходному сигналу в виде чистой синусоиды, устройство обеспечивает оптимальную работу даже самого требовательного и чувствительного оборудования. Данный ИБП также оснащен защитой телефонной линии и локальной сети, что дополнительно обеспечивает безопасность ваших коммуникационных устройств. В случае полной нагрузки, источники бесперебойного питания могут работать до 1 минуты, что позволяет сохранить данные и корректно завершить работу систем. Свинцово-кислотная батарея обеспечивает стабильную и долгосрочную работу ИБП, а его вес составляет всего 5,5 кг, что обеспечивает удобство при транспортировке и установке. Источники бесперебойного питания «Импульс» являются отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для защиты оборудования от нестабильного электропитания.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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