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ИБП CyberPower UT2200EG 2200VA/1320W купить с доставкой в Москве
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ИБП CyberPower UT2200EG 2200VA/1320W

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ИБП CyberPower UT2200EG 2200VA/1320W - фото 1
ИБП CyberPower UT2200EG 2200VA/1320W - фото 2
ИБП CyberPower UT2200EG 2200VA/1320W - фото 3
ИБП CyberPower UT2200EG 2200VA/1320W - фото 4
ИБП CyberPower UT2200EG 2200VA/1320W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП CyberPower UT2200EG 2200VA/1320W - фото 1
  • ИБП CyberPower UT2200EG 2200VA/1320W - фото 2
  • ИБП CyberPower UT2200EG 2200VA/1320W - фото 3
  • ИБП CyberPower UT2200EG 2200VA/1320W - фото 4
  • ИБП CyberPower UT2200EG 2200VA/1320W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729886
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузок и скачков напряженияЗащита от короткого замыкания
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
295
Максимальная поглощаемая энергия импульса
150
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
298х148х178 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х20
Вес, кг.
10.8

Описание товара ИБП CyberPower UT2200EG 2200VA/1320W

**Источник бесперебойного питания (ИБП) CyberPower Line-Interactive UT2200EG 2200VA/1320W USB/RJ11/45/USB charger A/C** CyberPower UT2200EG — это надёжный источник бесперебойного питания, который обеспечит стабильную работу вашей техники в случае отключения электроэнергии. Он имеет мощность 2200 ВА и выходную мощность 1320 Вт, что позволяет подключать к нему различные устройства, такие как компьютеры, серверы, сетевое оборудование и другие. **Основные характеристики:** * **Тип:** line-interactive. * **Мощность:** 2200 VA / 1320 W. * **Выходные разъёмы:** USB, RJ11, RJ45. * **Дополнительно:** есть USB charger. ИБП CyberPower UT2200EG оснащён функцией автоматического регулирования напряжения (AVR), которая позволяет стабилизировать входное напряжение и обеспечивать бесперебойную работу подключённых устройств. Также он имеет защиту от перегрузки, короткого замыкания и глубокого разряда батареи. Устройство легко подключается и настраивается, а также имеет компактный размер, что делает его удобным для использования в офисе или дома.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower UT2200EG 2200VA/1320W




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузок и скачков напряженияЗащита от короткого замыкания
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
295
Максимальная поглощаемая энергия импульса
150
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
298х148х178 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Источник бесперебойного питания (ИБП) CyberPower Line-Interactive UT2200EG 2200VA/1320W USB/RJ11/45/USB charger A/C** CyberPower UT2200EG — это надёжный источник бесперебойного питания, который обеспечит стабильную работу вашей техники в случае отключения электроэнергии. Он имеет мощность 2200 ВА и выходную мощность 1320 Вт, что позволяет подключать к нему различные устройства, такие как компьютеры, серверы, сетевое оборудование и другие. **Основные характеристики:** * **Тип:** line-interactive. * **Мощность:** 2200 VA / 1320 W. * **Выходные разъёмы:** USB, RJ11, RJ45. * **Дополнительно:** есть USB charger. ИБП CyberPower UT2200EG оснащён функцией автоматического регулирования напряжения (AVR), которая позволяет стабилизировать входное напряжение и обеспечивать бесперебойную работу подключённых устройств. Также он имеет защиту от перегрузки, короткого замыкания и глубокого разряда батареи. Устройство легко подключается и настраивается, а также имеет компактный размер, что делает его удобным для использования в офисе или дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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