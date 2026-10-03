ИБП Powerman Smart Sine 1000 Line-interactive 700W (6036467)
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Smart Sine 1000 Line-interactive 700W (6036467)
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN — надежное и эффективное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электропитании. Эта модель весом 9,1 кг обеспечивает активную мощность в 700 Вт и полную мощность в 1000 В·А. ИБП POWERMAN оснащен четырьмя розетками для подключения ваших устройств и поддерживает линейно-интерактивный тип работы, что делает его идеальным выбором для обеспечения устойчивой работы техники в условиях нестабильного напряжения. С форм-фактором Tower он легко интегрируется в любой офисный или домашний интерьер. Устройство предлагает быстрое переключение на батарею в течение 6 мс, обеспечивая бесперебойную работу с минимальными задержками. Оно также предлагает время работы при полной нагрузке до 1 минуты, что достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы устройств. ИБП рассчитан на работу при входном напряжении от 165 В до 275 В, а напряжение на его выходе имеет форму модифицированной синусоиды. Кроме того, POWERMAN использует свинцово-кислотную батарею, которая гарантирует долговечность и надежность устройства. Этот ИБП обеспечит вас необходимой степенью защиты от перебоев электроэнергии и поможет сохранить ваши устройства в безопасности.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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