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ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422)

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ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 1
ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 2
ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 3
ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 4
ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 5
ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 6
ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 7
ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 8
ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 9
ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 10
ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Общее количество розеток
2
  • ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 1
  • ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 2
  • ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 3
  • ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 4
  • ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 5
  • ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 6
  • ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 7
  • ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 8
  • ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 9
  • ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 10
  • ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644747
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Особенности
возможность замены батарей, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, холодный старт
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Общее количество розеток
2
Размеры в упаковке, см
56х46х32
Вес, кг.
20.1

Описание товара ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422)

ИБП Powerman Smart 1000 INV – универсальное устройство. Он применяется как для стабилизации напряжения, так и для обеспечения оборудования резервным питанием. Устройство лишено встроенного аккумулятора, но присутствуют клеммы для его подключения. ИБП Powerman Smart 1000 INV присоединяется к розетке. Для этого используется шнур с вилкой из набора поставки. Для подключения техники применяются две евророзетки, поддерживающие резервное питание. Входное напряжение – от 140 до 275 В. После стабилизации, устройство выдает 220 В с отклонениями в пределах 8%. Переключение на аккумулятор, в случае прекращения электроснабжения, занимает 4 мс. Важно учитывать максимальную выдаваемую мощность – 600 Вт. Этого достаточно для обеспечения энергией различного оснащения. Для отображения параметров при работе используется жидкокристаллический дисплей. Он дает возможность отслеживать функционирование устройства. В оборудование установлена система охлаждения. Она предотвращает перегрев внутренних компонентов, хорошо справляется с отводом тепловой энергии. Применяться устройство может как дома, так и в офисах.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Особенности
возможность замены батарей, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, холодный старт
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Общее количество розеток
2
Описание
ИБП Powerman Smart 1000 INV – универсальное устройство. Он применяется как для стабилизации напряжения, так и для обеспечения оборудования резервным питанием. Устройство лишено встроенного аккумулятора, но присутствуют клеммы для его подключения. ИБП Powerman Smart 1000 INV присоединяется к розетке. Для этого используется шнур с вилкой из набора поставки. Для подключения техники применяются две евророзетки, поддерживающие резервное питание. Входное напряжение – от 140 до 275 В. После стабилизации, устройство выдает 220 В с отклонениями в пределах 8%. Переключение на аккумулятор, в случае прекращения электроснабжения, занимает 4 мс. Важно учитывать максимальную выдаваемую мощность – 600 Вт. Этого достаточно для обеспечения энергией различного оснащения. Для отображения параметров при работе используется жидкокристаллический дисплей. Он дает возможность отслеживать функционирование устройства. В оборудование установлена система охлаждения. Она предотвращает перегрев внутренних компонентов, хорошо справляется с отводом тепловой энергии. Применяться устройство может как дома, так и в офисах.
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Доставка
Отзывы


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