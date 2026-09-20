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ИБП Бастион SKAT-UPS 1500ВА/900Вт купить с доставкой в Москве
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ИБП Бастион SKAT-UPS 1500ВА/900Вт

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ИБП Бастион SKAT-UPS 1500ВА/900Вт - фото 1
ИБП Бастион SKAT-UPS 1500ВА/900Вт - фото 2
ИБП Бастион SKAT-UPS 1500ВА/900Вт - фото 3
ИБП Бастион SKAT-UPS 1500ВА/900Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 1500ВА/900Вт - фото 1
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 1500ВА/900Вт - фото 2
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 1500ВА/900Вт - фото 3
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 1500ВА/900Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
20 980 руб.  36 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569501
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Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х28х22
Вес, кг.
11

Описание товара ИБП Бастион SKAT-UPS 1500ВА/900Вт

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда "Бастион" представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Данная модель выполнена в форм-факторе Tower и оснащена линейно-интерактивной технологией, что обеспечивает стабильную и непрерывную подачу электроэнергии при различных неполадках в сети. С активной мощностью в 900 Вт и полной мощностью в 1500 В·А, этот ИБП подходит для использования с большинством бытовых и офисных устройств. Он поддерживает однофазное питание и обеспечивает выходное напряжение в форме модифицированной синусоиды. Переход на питание от батареи происходит всего за 6 мс, минимизируя риски для подключенного оборудования. При полной нагрузке ИБП способен поддерживать работу примерно на протяжении 1 минуты, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные. Данная модель работает в диапазоне входных напряжений от 145 В до 300 В и использует свинцово-кислотные батареи, которые являются стандартным решением для такого рода устройств. ИБП "Бастион" оснащен четырьмя розетками - двум типа EURO (CEE 7) и двум типа C13, что позволяет подключать разнообразное оборудование напрямую. Это делает его отличным выбором как для домашнего использования, так и для малого офиса, обеспечивая стабильность и безопасность подключенных устройств.

Отзывы о товаре ИБП Бастион SKAT-UPS 1500ВА/900Вт




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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда "Бастион" представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Данная модель выполнена в форм-факторе Tower и оснащена линейно-интерактивной технологией, что обеспечивает стабильную и непрерывную подачу электроэнергии при различных неполадках в сети. С активной мощностью в 900 Вт и полной мощностью в 1500 В·А, этот ИБП подходит для использования с большинством бытовых и офисных устройств. Он поддерживает однофазное питание и обеспечивает выходное напряжение в форме модифицированной синусоиды. Переход на питание от батареи происходит всего за 6 мс, минимизируя риски для подключенного оборудования. При полной нагрузке ИБП способен поддерживать работу примерно на протяжении 1 минуты, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные. Данная модель работает в диапазоне входных напряжений от 145 В до 300 В и использует свинцово-кислотные батареи, которые являются стандартным решением для такого рода устройств. ИБП "Бастион" оснащен четырьмя розетками - двум типа EURO (CEE 7) и двум типа C13, что позволяет подключать разнообразное оборудование напрямую. Это делает его отличным выбором как для домашнего использования, так и для малого офиса, обеспечивая стабильность и безопасность подключенных устройств.
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Отзывы


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