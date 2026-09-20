ИБП Бастион SKAT-UPS 1500ВА/900Вт
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Характеристики
Описание товара ИБП Бастион SKAT-UPS 1500ВА/900Вт
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда "Бастион" представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Данная модель выполнена в форм-факторе Tower и оснащена линейно-интерактивной технологией, что обеспечивает стабильную и непрерывную подачу электроэнергии при различных неполадках в сети. С активной мощностью в 900 Вт и полной мощностью в 1500 В·А, этот ИБП подходит для использования с большинством бытовых и офисных устройств. Он поддерживает однофазное питание и обеспечивает выходное напряжение в форме модифицированной синусоиды. Переход на питание от батареи происходит всего за 6 мс, минимизируя риски для подключенного оборудования. При полной нагрузке ИБП способен поддерживать работу примерно на протяжении 1 минуты, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные. Данная модель работает в диапазоне входных напряжений от 145 В до 300 В и использует свинцово-кислотные батареи, которые являются стандартным решением для такого рода устройств. ИБП "Бастион" оснащен четырьмя розетками - двум типа EURO (CEE 7) и двум типа C13, что позволяет подключать разнообразное оборудование напрямую. Это делает его отличным выбором как для домашнего использования, так и для малого офиса, обеспечивая стабильность и безопасность подключенных устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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