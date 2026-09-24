Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 390 руб.
В наличии
Код товара: 702489
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63 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический регулятор напряжения, горячая замена, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
695
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
438x88x610 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х44х9
Вес, кг.
40
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный
Pacific 3000 – источник бесперебойного питания линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения мощностью 3000 Вт. Он обеспечит надёжную защиту вашей техники от проблем с электропитанием, оснащен всеми необходимыми функциями для эффективной работы и удобства использования. Незаменим в условиях офиса, когда необходимо защитить одновременно несколько устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический регулятор напряжения, горячая замена, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
695
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
438x88x610 мм
Страна производитель
Китай
Pacific 3000 – источник бесперебойного питания линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения мощностью 3000 Вт. Он обеспечит надёжную защиту вашей техники от проблем с электропитанием, оснащен всеми необходимыми функциями для эффективной работы и удобства использования. Незаменим в условиях офиса, когда необходимо защитить одновременно несколько устройств.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - стоимость товара 63390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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