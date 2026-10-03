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ИБП CyberElectro ПИЛОT-3000Р 3000ВА/2700Вт (ПИЛОТ-3000Р) купить с доставкой в Москве
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ИБП CyberElectro ПИЛОT-3000Р 3000ВА/2700Вт (ПИЛОТ-3000Р)

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ИБП CyberElectro ПИЛОT-3000Р 3000ВА/2700Вт (ПИЛОТ-3000Р) - фото 1
ИБП CyberElectro ПИЛОT-3000Р 3000ВА/2700Вт (ПИЛОТ-3000Р) - фото 2
ИБП CyberElectro ПИЛОT-3000Р 3000ВА/2700Вт (ПИЛОТ-3000Р) - фото 3
ИБП CyberElectro ПИЛОT-3000Р 3000ВА/2700Вт (ПИЛОТ-3000Р) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
  • ИБП CyberElectro ПИЛОT-3000Р 3000ВА/2700Вт (ПИЛОТ-3000Р) - фото 1
  • ИБП CyberElectro ПИЛОT-3000Р 3000ВА/2700Вт (ПИЛОТ-3000Р) - фото 2
  • ИБП CyberElectro ПИЛОT-3000Р 3000ВА/2700Вт (ПИЛОТ-3000Р) - фото 3
  • ИБП CyberElectro ПИЛОT-3000Р 3000ВА/2700Вт (ПИЛОТ-3000Р) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646023
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Характеристики

Бренд
CyberElectro
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х54х22
Вес, кг.
37.7

Описание товара ИБП CyberElectro ПИЛОT-3000Р 3000ВА/2700Вт (ПИЛОТ-3000Р)

Линейно-интерактивный ИБП ПИЛОТ-3000Р дает выходной сигнал в виде чистой синусоиды. Блок бесперебойного питания обеспечит надежную защиту ответственного оборудования и серверов, он может устанавливаться в серверных комнатах, на промышленных предприятиях, в медицинских учреждениях и на других объектах. ИБП «Сайбер Электро» Пилот-3000Р 3000ва/2700вт рассчитан на подсоединение к однофазной сети с номинальным напряжением 230 В.

Отзывы о товаре ИБП CyberElectro ПИЛОT-3000Р 3000ВА/2700Вт (ПИЛОТ-3000Р)




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Характеристики
Бренд
CyberElectro
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Страна производитель
Китай
Описание
Линейно-интерактивный ИБП ПИЛОТ-3000Р дает выходной сигнал в виде чистой синусоиды. Блок бесперебойного питания обеспечит надежную защиту ответственного оборудования и серверов, он может устанавливаться в серверных комнатах, на промышленных предприятиях, в медицинских учреждениях и на других объектах. ИБП «Сайбер Электро» Пилот-3000Р 3000ва/2700вт рассчитан на подсоединение к однофазной сети с номинальным напряжением 230 В.
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ИБП CyberElectro ПИЛОT-3000Р 3000ВА/2700Вт (ПИЛОТ-3000Р) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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