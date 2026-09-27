ИБП Сайбер Электро ПИЛОТ-3000Р
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Характеристики
Описание товара ИБП Сайбер Электро ПИЛОТ-3000Р
Источники бесперебойного питания (ИБП) Сайбер Электро представляют собой надежное и эффективное решение для обеспечения стабильной работы ваших электронных устройств в условиях нестабильного электроснабжения. Этот линейно-интерактивный ИБП в форм-факторе Tower разработан специально для защиты оборудования от перепадов напряжения и обрывов питания. Симметричное сочетание активной мощности в 2700 Вт и полной мощности в 3000 В·А позволяет ИБП справляться с большими нагрузками, обеспечивая устойчивую работу подключенного оборудования. Благодаря чистой синусоидальной форме выходного напряжения устройство идеально подходит для чувствительной электроники, такой как серверы, рабочие станции и телекоммуникационное оборудование. ИБП оснащен одной фазой, а время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что гарантирует бесперебойное питание, даже в случае резкого отключения сети. Устройство поддерживает работу в диапазоне входного напряжения от 165 В до 290 В, что делает его универсальным решением для различных условий эксплуатации. В устройстве используется свинцово-кислотная батарея, обеспечивающая до 2 минут работы при полной нагрузке, что достаточно для корректного завершения работы оборудования и предотвращения потери данных. Стандартные розетки EURO (CEE 7) позволяют легко подключать оборудование без необходимости в дополнительных переходниках. Сайбер Электро весит 37,7 кг, что придает конструкции устойчивость и надежность. Этот ИБП разработан для обеспечения вашего покоя и безопасности устройств, предоставляя вам уверенность в каждом рабочем дне, независимо от качества электроснабжения.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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