Источник бесперебойного питания Штиль ST1102SL 1800Вт 2000ВА серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль ST1102SL 1800Вт 2000ВА серый
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании Штиль представляют собой надежное решение для обеспечения электропитания при нестабильности в сети. Этот конкретный ИБП обладает рядом впечатляющих характеристик, обеспечивая высокую степень защиты ваших устройств. С весом 30 кг, устройство выполнено в форм-факторе Tower, что делает его удобным для установки в любом помещении. Мощность ИБП выражена в двух показателях: активная мощность составляет 1800 Вт, а полная мощность — 2000 В·А, что является достаточно высокими значениями для защиты электроники в офисах и дома. ИБП от Штиль снабжён шестью розетками, которые обеспечивают питание от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно и минимизировать риски потери данных при сбоях в электросети. Система с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает чистую синусоидальную форму напряжения, что особенно важно для безопасности чувствительной техники. Время переключения на батарею составляет всего 7 миллисекунд, что практически незаметно для подключённых приборов и позволяет избежать их перезапуска. При полной нагрузке на ИБП, система способна работать автономно в течение 5 минут, предоставляя время для завершения работы и безопасного отключения. Диапазон входного напряжения варьируется от 165 В до 290 В, что делает устройство подходящим для работы в условиях нестабильного напряжения в электросети. Этот ИБП на фазу подходит для множества применений и обеспечивает надежное электропитание, предотвращая повреждение оборудования и потерю данных. В качестве продукта бренда Штиль, известного своей надежностью и технологическими инновациями, этот источник бесперебойного питания предлагает оптимальное сочетание мощности, эффективности и защиты.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 55 690 руб.13923 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 200...
-
В наличииЦена 57 390 руб.14348 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359...
-
В наличииЦена 58 350 руб.14588 руб. в СплитИБП CyberElectro ПИЛОT-2000Р 2000ВА/1800Вт (ПИЛОТ-2000Р)
-
В наличииЦена 58 450 руб.14613 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-3000AP LCD
-
В наличииЦена 60 020 руб.15005 руб. в СплитИБП Powercom Macan MRT-3000SE
-
В наличииЦена 60 290 руб.15073 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 150...
-
В наличииЦена 60 300 руб.15075 руб. в СплитИБП POWERCOM SPR-3000 LCD
-
В наличииЦена 63 390 руб.15848 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА...
-
В наличииЦена 65 390 руб.16348 руб. в СплитИБП Powercom Smart King RT SRT-3000A LCD черный
-
В наличииЦена 67 370 руб.16843 руб. в СплитИБП CyberPower PR750ELCD
-
В наличииЦена 71 190 руб.17798 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000...
-
В наличииЦена 73 890 руб.18473 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000...
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Штиль ST1102SL 1800Вт 2000ВА серый