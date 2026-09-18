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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-3000 LCD купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-3000 LCD

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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-3000 LCD - фото 2
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-3000 LCD - фото 3
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-3000 LCD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-3000 LCD - фото 1
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-3000 LCD - фото 2
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-3000 LCD - фото 3
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-3000 LCD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292670
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х58х20
Вес, кг.
31.5

Описание товара ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-3000 LCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, обеспечивающие защиту ваших электронных устройств от сбоев и перебоев в электроснабжении. Эта модель обладает впечатляющими характеристиками, которые делают ее идеальным выбором для офисного и промышленного использования. С активной мощностью 2400 Вт и полной мощностью 3000 В·А этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает эффективную работу ваших устройств, поддерживая их в рабочем состоянии даже во время значительных сбоев в сети. Топология линейно-интерактивного ИБП гарантирует, что вы получите чистую синусоидальную форму напряжения, что особенно важно для чувствительных электронных устройств. С форм-фактором Rack/Tower, данный ИБП Powercom может быть гибко интегрирован в различные серверные стойки или установленные в виде башни, что способствует удобной эксплуатации и экономии пространства. Данная модель оснащена 8 розетками с питанием от батареи и защищает ваш офис или дом от критичных перебоев электроснабжения. В случае внезапного отключения энергии, ИБП обеспечит бесперебойную работу ваших устройств на протяжении 2 минут при полной нагрузке, что даёт достаточно времени для сохранения важных данных и завершения работы оборудования безопасным образом. С максимальной поглощаемой энергией импульса в 420 Дж и защитой локальной сети, вы можете быть уверены в безопасности подключенных устройств от сетевых аномалий и скачков напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически исключает вероятность обрыва питания подключенных устройств. При весе 27,5 кг и поддержке одного фаза, ИБП Powercom — это надежный партнер для обеспечения защиты ваших данных и оборудования. Минимальное входное напряжение составляет 160 В, что позволяет устройству эффективно работать в условиях нестабильного электроснабжения, обеспечивая надежную защиту и постоянное питание вашему оборудованию. Бренд Powercom известен своим качеством и инновациями в области бесперебойного питания, и эта модель не является исключением.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-3000 LCD




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, обеспечивающие защиту ваших электронных устройств от сбоев и перебоев в электроснабжении. Эта модель обладает впечатляющими характеристиками, которые делают ее идеальным выбором для офисного и промышленного использования. С активной мощностью 2400 Вт и полной мощностью 3000 В·А этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает эффективную работу ваших устройств, поддерживая их в рабочем состоянии даже во время значительных сбоев в сети. Топология линейно-интерактивного ИБП гарантирует, что вы получите чистую синусоидальную форму напряжения, что особенно важно для чувствительных электронных устройств. С форм-фактором Rack/Tower, данный ИБП Powercom может быть гибко интегрирован в различные серверные стойки или установленные в виде башни, что способствует удобной эксплуатации и экономии пространства. Данная модель оснащена 8 розетками с питанием от батареи и защищает ваш офис или дом от критичных перебоев электроснабжения. В случае внезапного отключения энергии, ИБП обеспечит бесперебойную работу ваших устройств на протяжении 2 минут при полной нагрузке, что даёт достаточно времени для сохранения важных данных и завершения работы оборудования безопасным образом. С максимальной поглощаемой энергией импульса в 420 Дж и защитой локальной сети, вы можете быть уверены в безопасности подключенных устройств от сетевых аномалий и скачков напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически исключает вероятность обрыва питания подключенных устройств. При весе 27,5 кг и поддержке одного фаза, ИБП Powercom — это надежный партнер для обеспечения защиты ваших данных и оборудования. Минимальное входное напряжение составляет 160 В, что позволяет устройству эффективно работать в условиях нестабильного электроснабжения, обеспечивая надежную защиту и постоянное питание вашему оборудованию. Бренд Powercom известен своим качеством и инновациями в области бесперебойного питания, и эта модель не является исключением.
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Отзывы


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