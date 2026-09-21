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Источник бесперебойного питания Импульс Форвард Н 6000 6000Вт 6000ВА черный без батареи купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Импульс Форвард Н 6000 6000Вт 6000ВА черный без батареи

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Источник бесперебойного питания Импульс Форвард Н 6000 6000Вт 6000ВА черный без батареи - фото 1
Источник бесперебойного питания Импульс Форвард Н 6000 6000Вт 6000ВА черный без батареи - фото 2
Источник бесперебойного питания Импульс Форвард Н 6000 6000Вт 6000ВА черный без батареи - фото 3
Источник бесперебойного питания Импульс Форвард Н 6000 6000Вт 6000ВА черный без батареи - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
2
  • Источник бесперебойного питания Импульс Форвард Н 6000 6000Вт 6000ВА черный без батареи - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Импульс Форвард Н 6000 6000Вт 6000ВА черный без батареи - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Импульс Форвард Н 6000 6000Вт 6000ВА черный без батареи - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Импульс Форвард Н 6000 6000Вт 6000ВА черный без батареи - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702688
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
288
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
440x86x550 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х44х9
Вес, кг.
17.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Форвард Н 6000 6000Вт 6000ВА черный без батареи

Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда Импульс представляют собой надежные устройства для обеспечения непрерывной работы вашего оборудования. Модель с полной мощностью 6000 В·А и активной мощностью 6000 Вт, представлена в форм-факторе Tower и обладает топологией с двойным преобразованием (Онлайн), что гарантирует высокую степень защиты от всех типов сбоев в электросети. Данный ИБП Импульс рассчитан на работу в однофазной сети, поддерживает входное напряжение в диапазоне от 110 В до 288 В и выдает модифицированную синусоиду. Система оснащена двумя розетками типа C13, что позволяет подключать к устройству необходимое оборудование. ИБП использует свинцово-кислотный тип батареи, что обеспечивает длительное время автономной работы. Устройство имеет вес 16 кг, что говорит о его устойчивости и надежности. Эти характеристики делают ИБП Импульс идеальным решением для защиты критически важного оборудования в случае перебоев в электроснабжении, обеспечивая его непрерывную работу и продлевая срок службы.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Форвард Н 6000 6000Вт 6000ВА черный без батареи




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
288
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
440x86x550 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда Импульс представляют собой надежные устройства для обеспечения непрерывной работы вашего оборудования. Модель с полной мощностью 6000 В·А и активной мощностью 6000 Вт, представлена в форм-факторе Tower и обладает топологией с двойным преобразованием (Онлайн), что гарантирует высокую степень защиты от всех типов сбоев в электросети. Данный ИБП Импульс рассчитан на работу в однофазной сети, поддерживает входное напряжение в диапазоне от 110 В до 288 В и выдает модифицированную синусоиду. Система оснащена двумя розетками типа C13, что позволяет подключать к устройству необходимое оборудование. ИБП использует свинцово-кислотный тип батареи, что обеспечивает длительное время автономной работы. Устройство имеет вес 16 кг, что говорит о его устойчивости и надежности. Эти характеристики делают ИБП Импульс идеальным решением для защиты критически важного оборудования в случае перебоев в электроснабжении, обеспечивая его непрерывную работу и продлевая срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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