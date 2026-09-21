Источник бесперебойного питания Импульс Форвард Н 6000 6000Вт 6000ВА черный без батареи
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Форвард Н 6000 6000Вт 6000ВА черный без батареи
Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда Импульс представляют собой надежные устройства для обеспечения непрерывной работы вашего оборудования. Модель с полной мощностью 6000 В·А и активной мощностью 6000 Вт, представлена в форм-факторе Tower и обладает топологией с двойным преобразованием (Онлайн), что гарантирует высокую степень защиты от всех типов сбоев в электросети. Данный ИБП Импульс рассчитан на работу в однофазной сети, поддерживает входное напряжение в диапазоне от 110 В до 288 В и выдает модифицированную синусоиду. Система оснащена двумя розетками типа C13, что позволяет подключать к устройству необходимое оборудование. ИБП использует свинцово-кислотный тип батареи, что обеспечивает длительное время автономной работы. Устройство имеет вес 16 кг, что говорит о его устойчивости и надежности. Эти характеристики делают ИБП Импульс идеальным решением для защиты критически важного оборудования в случае перебоев в электроснабжении, обеспечивая его непрерывную работу и продлевая срок службы.
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