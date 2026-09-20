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Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L

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Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 1
Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 2
Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 3
Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 4
Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 5
Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 6
Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 7
Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 8
Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 9
Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 10
Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 11
Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 12
Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541325
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-дисплей
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Мин. входное напряжение, В
120
Макс. входное напряжение, В
276
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
428x84x635 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
35.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L

Источники бесперебойного питания Powercom предлагают надежную защиту для вашей техники с высокими требованиями. Этот ИБП весом 14,3 кг обеспечивает активную мощность до 2000 Вт и полную мощность 2000 В·А, что позволяет поддерживать стабильное питание для вашего оборудования. Одним из ключевых преимуществ данного устройства является его способность генерировать напряжение в форме чистой синусоиды, что крайне важно для чувствительных электронных компонент. С топологией с двойным преобразованием (онлайн), данный ИБП обеспечивает неизменное качество напряжения, защищая ваше оборудование от всех видов электрических помех. Powercom также обеспечивает комплексную защиту для локальной сети и телефонной линии, что минимизирует риски повреждений от скачков напряжения и статического электричества. Устройство включает в себя 8 розеток с питанием от батареи, каждый из которых обеспечивает максимальную защиту вашим устройствам. Этот ИБП допускает входное напряжение в диапазоне от 120 В до 276 В, а форм-фактор Rack/Tower позволяет гибко интегрировать его в существующую серверную инфраструктуру. Это делает его идеальным решением для различных сфер: от серверных стоек до рабочих станций, где требуется стабильная и качественная защита питания. Powercom — это выбор для тех, кто ценит надежность и безопасность своего оборудования.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-дисплей
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Мин. входное напряжение, В
120
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
276
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
428x84x635 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom предлагают надежную защиту для вашей техники с высокими требованиями. Этот ИБП весом 14,3 кг обеспечивает активную мощность до 2000 Вт и полную мощность 2000 В·А, что позволяет поддерживать стабильное питание для вашего оборудования. Одним из ключевых преимуществ данного устройства является его способность генерировать напряжение в форме чистой синусоиды, что крайне важно для чувствительных электронных компонент. С топологией с двойным преобразованием (онлайн), данный ИБП обеспечивает неизменное качество напряжения, защищая ваше оборудование от всех видов электрических помех. Powercom также обеспечивает комплексную защиту для локальной сети и телефонной линии, что минимизирует риски повреждений от скачков напряжения и статического электричества. Устройство включает в себя 8 розеток с питанием от батареи, каждый из которых обеспечивает максимальную защиту вашим устройствам. Этот ИБП допускает входное напряжение в диапазоне от 120 В до 276 В, а форм-фактор Rack/Tower позволяет гибко интегрировать его в существующую серверную инфраструктуру. Это делает его идеальным решением для различных сфер: от серверных стоек до рабочих станций, где требуется стабильная и качественная защита питания. Powercom — это выбор для тех, кто ценит надежность и безопасность своего оборудования.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Отзывы


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