Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Macan MRT-2000-L
Источники бесперебойного питания Powercom предлагают надежную защиту для вашей техники с высокими требованиями. Этот ИБП весом 14,3 кг обеспечивает активную мощность до 2000 Вт и полную мощность 2000 В·А, что позволяет поддерживать стабильное питание для вашего оборудования. Одним из ключевых преимуществ данного устройства является его способность генерировать напряжение в форме чистой синусоиды, что крайне важно для чувствительных электронных компонент. С топологией с двойным преобразованием (онлайн), данный ИБП обеспечивает неизменное качество напряжения, защищая ваше оборудование от всех видов электрических помех. Powercom также обеспечивает комплексную защиту для локальной сети и телефонной линии, что минимизирует риски повреждений от скачков напряжения и статического электричества. Устройство включает в себя 8 розеток с питанием от батареи, каждый из которых обеспечивает максимальную защиту вашим устройствам. Этот ИБП допускает входное напряжение в диапазоне от 120 В до 276 В, а форм-фактор Rack/Tower позволяет гибко интегрировать его в существующую серверную инфраструктуру. Это делает его идеальным решением для различных сфер: от серверных стоек до рабочих станций, где требуется стабильная и качественная защита питания. Powercom — это выбор для тех, кто ценит надежность и безопасность своего оборудования.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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