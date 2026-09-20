ИБП Powercom SNT-2000
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom SNT-2000
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежные решения для обеспечения стабильного электропитания ваших устройств. Эта модель обладает полной мощностью 2000 В·А и активной мощностью 2000 Вт, что делает её подходящей для высоконагруженных систем и критически важных приложений. ИБП Powercom обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, предлагая комплексную защиту подключённых устройств от всех видов электросетевых проблем. Для удобства использования устройство оснащено шестью розетками, обеспечивающими питание от батареи. Это позволяет подключить к ИБП множественные устройства и обеспечить их бесперебойную работу. Важной характеристикой данной модели является максимальная поглощаемая энергия импульса в 1620 Дж, что позволяет эффективно защищать от перепадов напряжения и коротких замыканий. Форм-фактор устройства Rack/Tower позволяет его удобно монтировать в серверные стойки или устанавливать как напольное решение. ИБП Powercom использует топологию с двойным преобразованием (онлайн), которая обеспечивает высокий уровень защиты и подачи энергии благодаря постоянной фильтрации и стабилизации входящего напряжения. Эта модель поддерживает однофазное подключение и гарантирует чистую синусоидальную форму напряжения, что особенно важно для чувствительного оборудования. ИБП работает с минимальным входным напряжением 180 В и использует свинцово-кислотную батарею для накопления энергии. Эта комбинация технических характеристик делает Powercom идеальным выбором для защиты корпоративного и серверного оборудования.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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