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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000Вт 3000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000Вт 3000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000Вт 3000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000Вт 3000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000Вт 3000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000Вт 3000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000Вт 3000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000Вт 3000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000Вт 3000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000Вт 3000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702719
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Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
814
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х34х19
Вес, кг.
26.7

Описание товара Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000Вт 3000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежные и мощные устройства, предназначенные для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Данная модель весит 24,7 кг и обладает активной мощностью 3000 Вт, что обеспечивает стабильную работу даже в условиях интенсивной нагрузки. ИБП оснащен восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая их бесперебойную работу. Высокий уровень защиты гарантируется максимальной поглощаемой энергией импульса в 814 Дж. Полная мощность устройства составляет 3000 В·А, что делает его идеальным выбором для обеспечения надежной работы вашего оборудования. ИБП от "Связь Инжиниринг" имеет форм-фактор Tower, что позволяет удобно разместить его в любом помещении. Особенностью данной модели является время переключения на батарею, которое составляет всего 4 мс, что минимизирует риск простоев в подаче электроэнергии. ИБП поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 110 В до 300 В, обеспечивая работоспособность даже при нестабильной сети. Устройство поддерживает одну фазу и использует модифицированную синусоиду в качестве типа формы напряжения. При полной нагрузке ИБП будет обеспечивать бесперебойную работу подключенного оборудования в течение 3 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Этот ИБП от "Связь Инжиниринг" подойдет для использования как в офисах, так и в домашних условиях, обеспечивая надежную защиту и стабильное питание вашего оборудования.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000Вт 3000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
110
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
814
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежные и мощные устройства, предназначенные для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Данная модель весит 24,7 кг и обладает активной мощностью 3000 Вт, что обеспечивает стабильную работу даже в условиях интенсивной нагрузки. ИБП оснащен восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая их бесперебойную работу. Высокий уровень защиты гарантируется максимальной поглощаемой энергией импульса в 814 Дж. Полная мощность устройства составляет 3000 В·А, что делает его идеальным выбором для обеспечения надежной работы вашего оборудования. ИБП от "Связь Инжиниринг" имеет форм-фактор Tower, что позволяет удобно разместить его в любом помещении. Особенностью данной модели является время переключения на батарею, которое составляет всего 4 мс, что минимизирует риск простоев в подаче электроэнергии. ИБП поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 110 В до 300 В, обеспечивая работоспособность даже при нестабильной сети. Устройство поддерживает одну фазу и использует модифицированную синусоиду в качестве типа формы напряжения. При полной нагрузке ИБП будет обеспечивать бесперебойную работу подключенного оборудования в течение 3 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Этот ИБП от "Связь Инжиниринг" подойдет для использования как в офисах, так и в домашних условиях, обеспечивая надежную защиту и стабильное питание вашего оборудования.
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Отзывы


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