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Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT1000IC 700Вт 1000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT1000IC 700Вт 1000ВА черный

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Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT1000IC 700Вт 1000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT1000IC 700Вт 1000ВА черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
  • Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT1000IC 700Вт 1000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT1000IC 700Вт 1000ВА черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702423
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Размеры в упаковке, см
44х22х17
Вес, кг.
19.4

Описание товара Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT1000IC 700Вт 1000ВА черный

APC Smart-UPS SMT1000IC - это источник бесперебойного питания, который обеспечивает надежную защиту вашего оборудования от перебоев в подаче электроэнергии. Этот ИБП относится к типу line-interactive, что означает, что он обеспечивает стабилизацию напряжения и защиту от перегрузок. Он способен работать в широком диапазоне входного напряжения от 151 до 302 В, что позволяет использовать его в различных условиях. APC Smart-UPS SMT1000IC оснащен 8 выходными розетками типа IEC320 С13 с батарейной поддержкой, что позволяет одновременно подключать несколько устройств. Время переключения на батареи составляет всего 10 мс, что обеспечивает быстрое и надежное переключение на питание от аккумулятора в случае отключения питания. ИБП имеет компактные размеры (171x219x439 мм) и легкий вес (19.4 кг), что делает его удобным для установки в любом месте. Устройство оснащено интерфейсом USB, что позволяет легко подключать его к компьютеру или ноутбуку для мониторинга состояния и настройки параметров. APC Smart-UPS SMT1000IC имеет уровень шума 41 дБ, что делает его практически бесшумным в работе. ИБП работает на основе свинцово-кислотного аккумулятора, который обеспечивает длительное время работы при отключении питания. Время заряда аккумулятора составляет около 3 часов, что позволяет быстро восстановить питание после отключения. APC Smart-UPS SMT1000IC поддерживает работу в широком диапазоне температур от 0 до 40 градусов Цельсия, что позволяет использовать его в различных условиях. Относительная влажность не должна превышать 95%, что делает его устойчивым к влажности. В целом, APC Smart-UPS SMT1000IC - это надежный и эффективный источник бесперебойного питания, который обеспечит стабильную работу вашего оборудования и защитит его от перебоев в подаче электроэнергии.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT1000IC 700Вт 1000ВА черный




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Описание
APC Smart-UPS SMT1000IC - это источник бесперебойного питания, который обеспечивает надежную защиту вашего оборудования от перебоев в подаче электроэнергии. Этот ИБП относится к типу line-interactive, что означает, что он обеспечивает стабилизацию напряжения и защиту от перегрузок. Он способен работать в широком диапазоне входного напряжения от 151 до 302 В, что позволяет использовать его в различных условиях. APC Smart-UPS SMT1000IC оснащен 8 выходными розетками типа IEC320 С13 с батарейной поддержкой, что позволяет одновременно подключать несколько устройств. Время переключения на батареи составляет всего 10 мс, что обеспечивает быстрое и надежное переключение на питание от аккумулятора в случае отключения питания. ИБП имеет компактные размеры (171x219x439 мм) и легкий вес (19.4 кг), что делает его удобным для установки в любом месте. Устройство оснащено интерфейсом USB, что позволяет легко подключать его к компьютеру или ноутбуку для мониторинга состояния и настройки параметров. APC Smart-UPS SMT1000IC имеет уровень шума 41 дБ, что делает его практически бесшумным в работе. ИБП работает на основе свинцово-кислотного аккумулятора, который обеспечивает длительное время работы при отключении питания. Время заряда аккумулятора составляет около 3 часов, что позволяет быстро восстановить питание после отключения. APC Smart-UPS SMT1000IC поддерживает работу в широком диапазоне температур от 0 до 40 градусов Цельсия, что позволяет использовать его в различных условиях. Относительная влажность не должна превышать 95%, что делает его устойчивым к влажности. В целом, APC Smart-UPS SMT1000IC - это надежный и эффективный источник бесперебойного питания, который обеспечит стабильную работу вашего оборудования и защитит его от перебоев в подаче электроэнергии.
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