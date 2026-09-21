Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежное и эффективное решение для обеспечения стабильной работы ваших электронных устройств. Этот ИБП обладает впечатляющими техническими характеристиками и подходит как для домашних, так и для офисных нужд. Среди главных особенностей данного устройства: - Активная мощность составляет 2000 Вт, а полная мощность – 2000 В·А, что обеспечивает поддержку различных нагрузок. - Имеется 8 розеток с питанием от батареи, которые позволяют подключать разнообразное оборудование. - Максимальная поглощаемая энергия импульса достигает 814 Дж, что защищает ваше оборудование от перепадов напряжения. - Устройство поддерживает входное напряжение в диапазоне от 110 В до 300 В, что делает его универсальным для использования в различных условиях электросетей. - Тип формы напряжения – чистая синусоида, что гарантирует совместимость с самыми чувствительными приборами. - Используется свинцово-кислотный тип батареи, который обеспечивает длительный срок службы и надежное энергоснабжение. - Устройство может использоваться как в вертикальном положении (Tower), так и в стойке (Rack), что обеспечивает гибкость установки. - Будучи ИБП с двойным преобразованием (онлайн), он обеспечивает постоянную защиту электропитания, исключая перебои даже в самых challenging условиях. - Поддерживает однофазное подключение, что упрощает интеграцию в стандартные электрические системы. Вес устройства составляет 24,5 кг, что позволяет установить его в различных условиях без больших усилий. "Связь Инжиниринг" предлагает высококачественные ИБП для защиты вашего оборудования и обеспечения его бесперебойной работы.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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