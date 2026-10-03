ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000W (АПСМ.435241.023-01)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000W (АПСМ.435241.023-01)
Источники бесперебойного питания от компании Связь Инжиниринг представляют собой надежное решение для защиты и поддержания работы ваших электрических устройств при нестабильности сети. Эти ИБП оснащены возможностью защиты локальной сети, что позволяет избежать сбоев в работе подключенных устройств. Основные характеристики устройства включают активную мощность 3000 Вт и полную мощность 3000 В·А, что делает его подходящим для использования с высокопроизводительным оборудованием. Благодаря чистой синусоиде обеспечивается стабильное и качественное питание подключенных устройств, что особенно важно для чувствительных приборов. ИБП оснащен 8 розетками, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 814 Дж, что надежно защищает от скачков напряжения и других аномалий в сети. Устройство поддерживает двойное преобразование (онлайн), что обеспечивает максимальную защиту от перебоев в электроснабжении. Форм-фактор Tower и вес 24,7 кг делают его удобным для размещения в различных рабочих пространствах. Максимальное входное напряжение составляет 300 В, что позволяет работать при высоком напряжении в сети. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически мгновенно реагирует на перебои. При полной нагрузке устройство обеспечивает время автономной работы до 3 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП Связь Инжиниринг с одной фазой специально разработан для обеспечения стабильности и надежности вашего оборудования.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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