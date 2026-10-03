Top.Mail.Ru
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000W (АПСМ.435241.023-01) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000W (АПСМ.435241.023-01)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000W (АПСМ.435241.023-01) - фото 1
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000W (АПСМ.435241.023-01) - фото 2
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000W (АПСМ.435241.023-01) - фото 3
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000W (АПСМ.435241.023-01) - фото 4
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000W (АПСМ.435241.023-01) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000W (АПСМ.435241.023-01) - фото 1
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000W (АПСМ.435241.023-01) - фото 2
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000W (АПСМ.435241.023-01) - фото 3
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000W (АПСМ.435241.023-01) - фото 4
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000W (АПСМ.435241.023-01) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644692
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
светодиодная индикация, звуковая сигнализация. уровень шума менее 50 дб. входное напряжение настраивается 208, 220, 240в. выходное напряжение настраивается 200, 208, 220, 240в
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
814
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х44х4
Вес, кг.
24.78

Описание товара ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000W (АПСМ.435241.023-01)

Источники бесперебойного питания от компании Связь Инжиниринг представляют собой надежное решение для защиты и поддержания работы ваших электрических устройств при нестабильности сети. Эти ИБП оснащены возможностью защиты локальной сети, что позволяет избежать сбоев в работе подключенных устройств. Основные характеристики устройства включают активную мощность 3000 Вт и полную мощность 3000 В·А, что делает его подходящим для использования с высокопроизводительным оборудованием. Благодаря чистой синусоиде обеспечивается стабильное и качественное питание подключенных устройств, что особенно важно для чувствительных приборов. ИБП оснащен 8 розетками, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 814 Дж, что надежно защищает от скачков напряжения и других аномалий в сети. Устройство поддерживает двойное преобразование (онлайн), что обеспечивает максимальную защиту от перебоев в электроснабжении. Форм-фактор Tower и вес 24,7 кг делают его удобным для размещения в различных рабочих пространствах. Максимальное входное напряжение составляет 300 В, что позволяет работать при высоком напряжении в сети. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически мгновенно реагирует на перебои. При полной нагрузке устройство обеспечивает время автономной работы до 3 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП Связь Инжиниринг с одной фазой специально разработан для обеспечения стабильности и надежности вашего оборудования.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000W (АПСМ.435241.023-01)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
светодиодная индикация, звуковая сигнализация. уровень шума менее 50 дб. входное напряжение настраивается 208, 220, 240в. выходное напряжение настраивается 200, 208, 220, 240в
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
814
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания от компании Связь Инжиниринг представляют собой надежное решение для защиты и поддержания работы ваших электрических устройств при нестабильности сети. Эти ИБП оснащены возможностью защиты локальной сети, что позволяет избежать сбоев в работе подключенных устройств. Основные характеристики устройства включают активную мощность 3000 Вт и полную мощность 3000 В·А, что делает его подходящим для использования с высокопроизводительным оборудованием. Благодаря чистой синусоиде обеспечивается стабильное и качественное питание подключенных устройств, что особенно важно для чувствительных приборов. ИБП оснащен 8 розетками, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 814 Дж, что надежно защищает от скачков напряжения и других аномалий в сети. Устройство поддерживает двойное преобразование (онлайн), что обеспечивает максимальную защиту от перебоев в электроснабжении. Форм-фактор Tower и вес 24,7 кг делают его удобным для размещения в различных рабочих пространствах. Максимальное входное напряжение составляет 300 В, что позволяет работать при высоком напряжении в сети. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически мгновенно реагирует на перебои. При полной нагрузке устройство обеспечивает время автономной работы до 3 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП Связь Инжиниринг с одной фазой специально разработан для обеспечения стабильности и надежности вашего оборудования.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000W (АПСМ.435241.023-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...