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Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 12
Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 13
Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 14
Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 15
Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 16
Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 17
Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 18
Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 19
Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 20
Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 21
Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 13
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 14
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 15
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 16
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 17
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 18
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 19
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 20
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 21
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702723
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Характеристики

Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
175
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
482x88x595 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х48х9
Вес, кг.
31

Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда "Штиль" представляют собой надежное решение для защиты ваших ценных электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП с двойным преобразованием напряжения (онлайн-тип) гарантирует стабильную и качественную электроэнергию благодаря использованию технологии чистой синусоиды. Устройство обладает внушительной полной мощностью в 2000 В·А и активной мощностью в 1800 Вт, что позволяет легко справляться с питанием множества устройств. ИБП может подключаться к однофазным сетям и имеет широкий диапазон входного напряжения от 175 до 295 В, что позволяет ему эффективно справляться с колебаниями напряжения. Форм-фактор устройства Rack/Tower обеспечивает гибкость в установке: его можно разместить как в стойке, так и в вертикальном положении. Это особенно удобно для серверных комнат и офисных пространств с ограниченным пространством. Батарея ИБП — свинцово-кислотная, что обеспечивает надежное накопление энергии и быструю подзарядку. Время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных при внезапном отключении электричества. Источники бесперебойного питания "Штиль" оснащены восемью розетками типа С13, что позволяет подключать и защищать несколько устройств одновременно. С весом в 31 кг, данный ИБП является мощным, но компактным устройством, которое станет надежным выбором для обеспечения стабильности электропитания вашего оборудования.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный




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Характеристики
Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
175
Макс. входное напряжение, В
295
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
482x88x595 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда "Штиль" представляют собой надежное решение для защиты ваших ценных электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП с двойным преобразованием напряжения (онлайн-тип) гарантирует стабильную и качественную электроэнергию благодаря использованию технологии чистой синусоиды. Устройство обладает внушительной полной мощностью в 2000 В·А и активной мощностью в 1800 Вт, что позволяет легко справляться с питанием множества устройств. ИБП может подключаться к однофазным сетям и имеет широкий диапазон входного напряжения от 175 до 295 В, что позволяет ему эффективно справляться с колебаниями напряжения. Форм-фактор устройства Rack/Tower обеспечивает гибкость в установке: его можно разместить как в стойке, так и в вертикальном положении. Это особенно удобно для серверных комнат и офисных пространств с ограниченным пространством. Батарея ИБП — свинцово-кислотная, что обеспечивает надежное накопление энергии и быструю подзарядку. Время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных при внезапном отключении электричества. Источники бесперебойного питания "Штиль" оснащены восемью розетками типа С13, что позволяет подключать и защищать несколько устройств одновременно. С весом в 31 кг, данный ИБП является мощным, но компактным устройством, которое станет надежным выбором для обеспечения стабильности электропитания вашего оборудования.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Отзывы


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