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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 290 руб. 
Начислим 2935 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702485
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный
54 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
395x145x225 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х23х15
Вес, кг.
20.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный

Однофазный ИБП Innova TA 2000 производится в напольном форм-факторе мощностью 2000 ВА / 2000 Вт по технологи онлайн. Топология двойного преобразования обеспечивает питаемое оборудование наилучшей защитой от любых неполадок сети: от коротких замыканий и скачков напряжения, вплоть до полного отключения сети. Источник бесперебойного питания Innova TA 2000 подходит для защиты компьютеров, периферийной вычислительной техники, мощных серверов, медицинского оборудования, систем хранения данных и другого чувствительного к качеству электропитания оборудования. Бесперебойник работает от внутренних свинцово-кислотных батарей. Для удобства настройки и отслеживания состояния ИБП на передней панели расположен ЖК дисплей, важную информацию дублирует светодиодная индикация и звуковая сигнализация. На задней панели Innova TA 2000 расположены Schuko розетки и порты RS-232, EPO, USB, SNMP.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
395x145x225 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Однофазный ИБП Innova TA 2000 производится в напольном форм-факторе мощностью 2000 ВА / 2000 Вт по технологи онлайн. Топология двойного преобразования обеспечивает питаемое оборудование наилучшей защитой от любых неполадок сети: от коротких замыканий и скачков напряжения, вплоть до полного отключения сети. Источник бесперебойного питания Innova TA 2000 подходит для защиты компьютеров, периферийной вычислительной техники, мощных серверов, медицинского оборудования, систем хранения данных и другого чувствительного к качеству электропитания оборудования. Бесперебойник работает от внутренних свинцово-кислотных батарей. Для удобства настройки и отслеживания состояния ИБП на передней панели расположен ЖК дисплей, важную информацию дублирует светодиодная индикация и звуковая сигнализация. На задней панели Innova TA 2000 расположены Schuko розетки и порты RS-232, EPO, USB, SNMP.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 54290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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