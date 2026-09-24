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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 12
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 13
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 14
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 15
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 16
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 13
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 14
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 15
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 16
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 690 руб. 
Начислим 2391 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702477
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный
55 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Максимальная поглощаемая энергия импульса
370
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х23х15
Вес, кг.
23.3

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты и стабильного функционирования ваших электронных устройств. Этот ИБП с активной мощностью 1800 Вт и полной мощностью 2000 В·А обеспечивает высокую эффективность и безопасность вашего оборудования благодаря технологии двойного преобразования (онлайн). Обладая форм-фактором Tower, он легко впишется в различные условия эксплуатации, сохраняя компактность и элегантный внешний вид. Этот ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, которая обеспечивает стабильное питание даже при внезапных отключениях электроэнергии. Четыре розетки с питанием от батареи предоставляют возможность подключать важные устройства одновременно, защищая их от скачков напряжения и других проблем в электросети. Максимальная поглощаемая энергия импульса в 370 Дж добавляет дополнительный уровень защиты от перепадов напряжения. ИБП Ippon рассчитан на работу с одной фазой и имеет минимальное входное напряжение 170 В, обеспечивая бесперебойную подачу электроэнергии даже при нестабильной сети. Тип формы напряжения – чистая синусоида, что делает его идеальным для чувствительного оборудования, требующего высокого качества электропитания. Вес устройства составляет 15,7 кг, и оно рассчитано на работу при полной нагрузке в течение 3 минут, что достаточно для безопасного завершения работы подключенных устройств и сохранения важной информации. Бренд Ippon известен своей надежностью и качеством продукции, и этот источник бесперебойного питания не является исключением, предлагая идеальное соотношение цены и качества для вашего дома или офиса.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
370
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты и стабильного функционирования ваших электронных устройств. Этот ИБП с активной мощностью 1800 Вт и полной мощностью 2000 В·А обеспечивает высокую эффективность и безопасность вашего оборудования благодаря технологии двойного преобразования (онлайн). Обладая форм-фактором Tower, он легко впишется в различные условия эксплуатации, сохраняя компактность и элегантный внешний вид. Этот ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, которая обеспечивает стабильное питание даже при внезапных отключениях электроэнергии. Четыре розетки с питанием от батареи предоставляют возможность подключать важные устройства одновременно, защищая их от скачков напряжения и других проблем в электросети. Максимальная поглощаемая энергия импульса в 370 Дж добавляет дополнительный уровень защиты от перепадов напряжения. ИБП Ippon рассчитан на работу с одной фазой и имеет минимальное входное напряжение 170 В, обеспечивая бесперебойную подачу электроэнергии даже при нестабильной сети. Тип формы напряжения – чистая синусоида, что делает его идеальным для чувствительного оборудования, требующего высокого качества электропитания. Вес устройства составляет 15,7 кг, и оно рассчитано на работу при полной нагрузке в течение 3 минут, что достаточно для безопасного завершения работы подключенных устройств и сохранения важной информации. Бренд Ippon известен своей надежностью и качеством продукции, и этот источник бесперебойного питания не является исключением, предлагая идеальное соотношение цены и качества для вашего дома или офиса.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 2000ВА черный - стоимость товара 55690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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