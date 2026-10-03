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ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1500 ВА (SRTSE1500RTXLI) купить с доставкой в Москве
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ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1500 ВА (SRTSE1500RTXLI)

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ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1500 ВА (SRTSE1500RTXLI) - фото 1
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1500 ВА (SRTSE1500RTXLI) - фото 2
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1500 ВА (SRTSE1500RTXLI) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
160
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1500 ВА (SRTSE1500RTXLI) - фото 1
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1500 ВА (SRTSE1500RTXLI) - фото 2
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1500 ВА (SRTSE1500RTXLI) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646045
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Характеристики

Бренд
Systeme Electric
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
160
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х50х16
Вес, кг.
18

Описание товара ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1500 ВА (SRTSE1500RTXLI)

Источники бесперебойного питания (ИБП) Systeme Electric представляют собой надежное и эффективное решение для защиты вашей техники от перебоев в электросети. Этот ИБП мощностью 1500 Вт способен обеспечить полную мощность в 1500 В·А, что делает его идеальным выбором для защиты серверов, сетевого оборудования и других критически важных систем. Среди ключевых характеристик этого устройства – использование чистой синусоиды для формы напряжения, что гарантирует стабильную и безопасную подачу электричества. Благодаря комбинированному форм-фактору Rack/Tower, устройство может быть установлено как в серверных стойках, так и в отдельно стоящих конфигурациях. Тип ИБП с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает высочайший уровень защиты от перепадов напряжения, двойная конверсия позволяет поддерживать стабильную работу даже при значительных изменениях входного напряжения от 160 В до 300 В. Не менее важной особенностью является длительное время работы при полной нагрузке – до 160 минут, позволяющее безопасно завершить работу устройств или дождаться восстановления питания. Используемый свинцово-кислотный аккумулятор обеспечивает надежность и долговечность работы ИБП. Система оснащена 8 розетками типа С13, что позволяет подключать многочисленные устройства одновременно. При этом общий вес устройства составляет 15,5 кг, что делает его достаточно легким для удобной установки и транспортировки. ИБП Systeme Electric – это оптимальный выбор для обеспечения бесперебойного питания и минимизации рисков, связанных с нестабильностью электросети.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1500 ВА (SRTSE1500RTXLI)




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Характеристики
Бренд
Systeme Electric
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
160
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Systeme Electric представляют собой надежное и эффективное решение для защиты вашей техники от перебоев в электросети. Этот ИБП мощностью 1500 Вт способен обеспечить полную мощность в 1500 В·А, что делает его идеальным выбором для защиты серверов, сетевого оборудования и других критически важных систем. Среди ключевых характеристик этого устройства – использование чистой синусоиды для формы напряжения, что гарантирует стабильную и безопасную подачу электричества. Благодаря комбинированному форм-фактору Rack/Tower, устройство может быть установлено как в серверных стойках, так и в отдельно стоящих конфигурациях. Тип ИБП с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает высочайший уровень защиты от перепадов напряжения, двойная конверсия позволяет поддерживать стабильную работу даже при значительных изменениях входного напряжения от 160 В до 300 В. Не менее важной особенностью является длительное время работы при полной нагрузке – до 160 минут, позволяющее безопасно завершить работу устройств или дождаться восстановления питания. Используемый свинцово-кислотный аккумулятор обеспечивает надежность и долговечность работы ИБП. Система оснащена 8 розетками типа С13, что позволяет подключать многочисленные устройства одновременно. При этом общий вес устройства составляет 15,5 кг, что делает его достаточно легким для удобной установки и транспортировки. ИБП Systeme Electric – это оптимальный выбор для обеспечения бесперебойного питания и минимизации рисков, связанных с нестабильностью электросети.


Теги товара: с чистой синусоидой
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