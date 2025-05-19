ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874)
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874)
Источники бесперебойного питания Ippon предлагают надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в питании. Этот ИБП обладает рядом впечатляющих характеристик, идеально подходящих для использования в домашних условиях или небольшом офисе. Одной из ключевых особенностей является активная мощность, составляющая 360 Вт, что позволяет устройству поддерживать работу вашей техники в случае внезапного отключения электроэнергии. Полная мощность в 18000 В·А демонстрирует высокую производительность и надежность устройства. Устройство обладает компактным форм-фактором Tower, что делает его удобным в размещении на рабочем месте. Линейно-интерактивная топология гарантирует стабильность подачи питания и защиту от перепадов напряжения, поддерживая работоспособность подключенных устройств. ИБП оснащен тремя розетками с питанием от батареи, обеспечивая резервное питание для критически важных приборов. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает мгновенную реакцию на перебои в электроснабжении. При полной нагрузке ИБП может работать в течение 1 минуты, достаточной для безопасного завершения работы и сохранения данных. Диапазон входного напряжения варьируется от 162 до 285 В, что позволяет устройству справляться с различными условиями электросети. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида, обеспечивает надежную работу большинства бытовых устройств и офисной техники. Вес устройства составляет 4,35 кг, что делает его достаточно легким для перемещения и установки. Батарея свинцово-кислотного типа обеспечивает долговечность и надежность питания в критические моменты. Бренд Ippon славится своим качеством и надежностью, что делает этот ИБП отличным выбором для всех, кто ценит безопасность и стабильность своих электронных устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Достоинства:
Комментарий:
Опыт использование более 3 х мес. Что то происходит и иногда вылетает
Достоинства:
Комментарий:
Живу в кирпичной пятиэтажке и на нашу линию посадили два жилых комплекса , и в итоге из-за этого начало прыгать напряжение . Благодаря этому бесперебойнику . Часть техники всегда под защитой . Правда бывают настолько резкие отключения что он не успевает среагировать . Но лучше когда он блокирует скачок напряжения а не когда сгорает та же стиральная машина . Буду закупаться такими еще что бы предотвратить будущие расходы на технику . Потому что без подобной аппаратуры сгорела стиральная машина . Которая была вот недавно куплена. А бесперебойник верой и правдой защищает компьютер и холодильник . Всем добра
Достоинства:
Комментарий:
Отвратительно зря только купил свои функции не выполняет как только какие-то скачки напряжения ПК уходит в перезагрузку только деньги на ветер
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь 3 месяца. При обычном тестировании всё хорошо, отключаешь шнур из розетки и заряд держится несколько минут. Если же происходят кратковременные мигания света - тут уже не справляется, выключается и начинает постоянно пищать. В целом не рекомендую, т.к плохо справляется с перебоями в электричестве.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно работает. Один минус - запах пластика очень сильный. Но мы же его не нюхать покупаем
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь неск. дней. Частый одиночный писк стал раздражать. Недавно вдруг стал писком сигнализировать о пропаже питания, хотя свет не отключался и напряжение было в норме ( подключен через стабилизатор). Это продолжалось неск. минут- включал, выключал- прошло. Но писк беспричинный( одиночный ) так и выдает, периодичность непредсказуемая.
Достоинства:
Комментарий:
работает как надо, только первые 1-3 дня воняет дешевым пластиком
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущий ИБП этого производителя прослужил 6 лет.
Достоинства:
Комментарий:
после 2х месяцев использования пока работает стабильно.
Достоинства:
Комментарий:
Ничего не понимаю в технических характеристиках, но на даче за сезон сработал уже 4-5 раз. После \"закрытия сезона\" будет \"спасать\" компьютер дома!
Достоинства:
Комментарий:
Бесперебойник,бесперебойно работает уже в течении месяца. Недавно по этой линии электричество выключилась, она сразу дала знать о себе, запищал. Рекомендую . Вес: Тяжелый
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бесперебойник! Со своей задачей справляется на 100%, держит компьютер и монитор при отключении света достаточно долго.
Достоинства:
Комментарий:
То что нужно Недорого Свою задачу выполняет Воняет пластиком 2 недели правда
Достоинства:
Комментарий:
При отключении электричества продержал на себе 15 минут ноут, игровой компьютер, два монитора.
Достоинства:
Комментарий:
Функции свои выполняет. Щелкает при перепаде напряжения
Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Basic 650S Euro черный (1373874)
Достоинства:
Комментарий:
Опыт использование более 3 х мес. Что то происходит и иногда вылетает
Достоинства:
Комментарий:
Живу в кирпичной пятиэтажке и на нашу линию посадили два жилых комплекса , и в итоге из-за этого начало прыгать напряжение . Благодаря этому бесперебойнику . Часть техники всегда под защитой . Правда бывают настолько резкие отключения что он не успевает среагировать . Но лучше когда он блокирует скачок напряжения а не когда сгорает та же стиральная машина . Буду закупаться такими еще что бы предотвратить будущие расходы на технику . Потому что без подобной аппаратуры сгорела стиральная машина . Которая была вот недавно куплена. А бесперебойник верой и правдой защищает компьютер и холодильник . Всем добра
Достоинства:
Комментарий:
Отвратительно зря только купил свои функции не выполняет как только какие-то скачки напряжения ПК уходит в перезагрузку только деньги на ветер
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь 3 месяца. При обычном тестировании всё хорошо, отключаешь шнур из розетки и заряд держится несколько минут. Если же происходят кратковременные мигания света - тут уже не справляется, выключается и начинает постоянно пищать. В целом не рекомендую, т.к плохо справляется с перебоями в электричестве.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно работает. Один минус - запах пластика очень сильный. Но мы же его не нюхать покупаем
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь неск. дней. Частый одиночный писк стал раздражать. Недавно вдруг стал писком сигнализировать о пропаже питания, хотя свет не отключался и напряжение было в норме ( подключен через стабилизатор). Это продолжалось неск. минут- включал, выключал- прошло. Но писк беспричинный( одиночный ) так и выдает, периодичность непредсказуемая.
Достоинства:
Комментарий:
работает как надо, только первые 1-3 дня воняет дешевым пластиком
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущий ИБП этого производителя прослужил 6 лет.
Достоинства:
Комментарий:
после 2х месяцев использования пока работает стабильно.
Достоинства:
Комментарий:
Ничего не понимаю в технических характеристиках, но на даче за сезон сработал уже 4-5 раз. После \"закрытия сезона\" будет \"спасать\" компьютер дома!
Достоинства:
Комментарий:
Бесперебойник,бесперебойно работает уже в течении месяца. Недавно по этой линии электричество выключилась, она сразу дала знать о себе, запищал. Рекомендую . Вес: Тяжелый
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бесперебойник! Со своей задачей справляется на 100%, держит компьютер и монитор при отключении света достаточно долго.
Достоинства:
Комментарий:
То что нужно Недорого Свою задачу выполняет Воняет пластиком 2 недели правда
Достоинства:
Комментарий:
При отключении электричества продержал на себе 15 минут ноут, игровой компьютер, два монитора.
Достоинства:
Комментарий:
Функции свои выполняет. Щелкает при перепаде напряжения