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ИБП Sven Pro 800 купить с доставкой в Москве
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ИБП Sven Pro 800

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ИБП Sven Pro 800 - фото 3
ИБП Sven Pro 800 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Sven Pro 800 - фото 1
  • ИБП Sven Pro 800 - фото 2
  • ИБП Sven Pro 800 - фото 3
  • ИБП Sven Pro 800 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365515
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
175
Макс. входное напряжение, В
280
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х14
Вес, кг.
5.2

Описание товара ИБП Sven Pro 800

Источник бесперебойного питания Sven — надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего оборудования в случае перебоев с электропитанием. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает внушительными характеристиками, делающими его идеальным выбором для домашнего использования или небольшого офиса. С основными параметрами, включая полную мощность 800 В·А и активную мощность 480 Вт, данный ИБП гарантирует эффективное энергоснабжение подключенных устройств. Его форма-фактор Tower позволяет легко разместить устройство в любом удобном месте, а вес в 4,9 кг обеспечивает мобильность при необходимости переноса. ИБП Sven оснащен защитой для локальной сети и телефонной линии, что является существенным преимуществом для пользователей, заботящихся о безопасности своего IT-оборудования от скачков напряжения и коротких замыканий по линиям связи. Время переключения на батарею всего 10 мс обеспечивает мгновенное реагирование на перебои электроснабжения без прерывания работы подключенных устройств. При этом минимальное входное напряжение составляет 175 В, а максимальное — 280 В, что расширяет диапазон использования устройства в различных условиях электросети. Модифицированная синусоида выходного напряжения подойдет для работы с компьютерной техникой и другой чувствительной электроникой. В условиях полной нагрузки ИБП способен поддерживать питание в течение 1 минуты, что даёт время на корректное завершение работы устройств или сохранение данных. Эти характеристики делают источник бесперебойного питания Sven отличным выбором для обеспечения безопасности и стабильности вашего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП Sven Pro 800




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
175
Макс. входное напряжение, В
280
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания Sven — надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего оборудования в случае перебоев с электропитанием. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает внушительными характеристиками, делающими его идеальным выбором для домашнего использования или небольшого офиса. С основными параметрами, включая полную мощность 800 В·А и активную мощность 480 Вт, данный ИБП гарантирует эффективное энергоснабжение подключенных устройств. Его форма-фактор Tower позволяет легко разместить устройство в любом удобном месте, а вес в 4,9 кг обеспечивает мобильность при необходимости переноса. ИБП Sven оснащен защитой для локальной сети и телефонной линии, что является существенным преимуществом для пользователей, заботящихся о безопасности своего IT-оборудования от скачков напряжения и коротких замыканий по линиям связи. Время переключения на батарею всего 10 мс обеспечивает мгновенное реагирование на перебои электроснабжения без прерывания работы подключенных устройств. При этом минимальное входное напряжение составляет 175 В, а максимальное — 280 В, что расширяет диапазон использования устройства в различных условиях электросети. Модифицированная синусоида выходного напряжения подойдет для работы с компьютерной техникой и другой чувствительной электроникой. В условиях полной нагрузки ИБП способен поддерживать питание в течение 1 минуты, что даёт время на корректное завершение работы устройств или сохранение данных. Эти характеристики делают источник бесперебойного питания Sven отличным выбором для обеспечения безопасности и стабильности вашего оборудования.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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