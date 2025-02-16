Источник бесперебойного питания Powerman UPS Back Pro 1500 Plus black (6104830)

Источник: Я ндекс Маркет

Als ъ.



обновление спустя год. ИБП сдох. точнее батареи. как и следовало ожидать... хороший ибп, но как же он \"пахнет\" первую неделю... в комплекте полуживой usb кабель и кабель питания с жилами сечением 0,5. серьёзно? у меня к БП для ПК шёл более серьезный кабель и БП был рассчитан на меньшее кол-во ватт. на счет розеток действительно и плюс и минус. мой предыдущий ИБП был с розетками iec c14. пришлось искать новые кабели для подключения. но очевидно, что обычные кабели найти проще. отдельный плюс это съёмный кабель питания самого ИБП, что позволяет подключить ИБП при помощи подходящего кабеля любой длины, а не довольствоваьься тем, что припаяли на заводе. у ибп есть кулер. это прекрасно, т.к. при работе он греется и активное охлаждение продлит жизнь его компонентам и, особенно, аккумуляторам. но включается кулер только при работе от аккумуляторов... и при этом включается на полную катушку, он очень громкий. комплектное ПО может отслеживать температуру ИБП, но он о ней не сообщает, поэтому никакой регулировки нет. а жаль, получается, что кулер бесполезен, если у вас ИБП будет срабатывает 5 раз в году на 5 минут. зато в ПО можно отключить зуммер. но это если вам повезёт с комплектным usb кабелем. мой заработал с 5 попытки подключения и после каждой перезагрузки ПК его приходится передёргивать. и еще на счёт ПО. его в комплекте нет, надо качать самостоятельно. а после его установки надо догадаться самостоятельно переключить режим соединения на usb в настройках. в целом ИБП можно порекомендовать для покупки