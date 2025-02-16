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Источник бесперебойного питания Powerman UPS Back Pro 1500 Plus black (6104830) купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Powerman UPS Back Pro 1500 Plus black (6104830)

17 Отзывы
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Источник бесперебойного питания Powerman UPS Back Pro 1500 Plus black (6104830) - фото 1
Источник бесперебойного питания Powerman UPS Back Pro 1500 Plus black (6104830) - фото 2
Источник бесперебойного питания Powerman UPS Back Pro 1500 Plus black (6104830) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Powerman UPS Back Pro 1500 Plus black (6104830) - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powerman UPS Back Pro 1500 Plus black (6104830) - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powerman UPS Back Pro 1500 Plus black (6104830) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 506737
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от высоковольтных импульсов , защита от короткого замыкания , от полного отключения питания , защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х14х10
Вес, кг.
11.55

Описание товара Источник бесперебойного питания Powerman UPS Back Pro 1500 Plus black (6104830)

Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев электроэнергии и перепадов напряжения. Данная модель обладает следующими ключевыми характеристиками: - Вес устройства составляет 10,3 кг, что делает его компактным и удобным для установки. - Активная мощность, которую обеспечивает ИБП, составляет 900 Вт, при полной мощности в 1500 В·А. - Устройство оснащено четырьмя розетками, предоставляющими возможность подключения сразу нескольких приборов. - Используемая форма напряжения — модифицированная синусоида, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. - ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает его устойчивость и комфорт в использовании. - Данный линейно-интерактивный ИБП работает с одной фазой. - Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что позволяет минимизировать перебои в работе подключенной техники. - Время автономной работы при максимальной нагрузке — 2 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы устройств. - Диапазон входного напряжения находится в пределах от 165 В до 275 В, что обеспечивает стабильную защиту при различных условиях электросети. - ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, что гарантирует долговечность и надежность в работе. Источники бесперебойного питания от бренда POWERMAN станут идеальным выбором для обеспечения безопасности ваших электронных устройств, предотвращая возможные потеря данных и повреждения оборудования при проблемах с электроснабжением.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powerman UPS Back Pro 1500 Plus black (6104830)

Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Ибп приобретался для настолького комьютера с блоком питания на 650Вт. Чтобы было немного с запасом. Ибп работает, запакован хорошо - это видно на фото. Шум приработе как от домашнего кондиционера, при температуре в комнате порядка плюс 25 градусов, вентилятор на ИБП работает постоянно, когда проветривал комнату - выключается, но это наверно при температуре ниже плюс 20. Шум не назойливый, когда стоит под столом и работает комп, то внимания не обращаешь. Покупкой доволен. апдейт от 02.01.2025 Дополнение. Перестал работать. Помогите пожалуйста, что проверить у Powerman BackPro Plus 1500? Не включается, на нажатие кнопки не реагирует. Э/э через себя не пропускает. Помер прямо 31 декабря вечером. Чуть больше года продержался. апдейт от 16.02.2025 на мой вопрос в службе поддержки реакции не было. помогли с форума по электронике, очень им благодарен, т.к. в электрике мои познания около нулевые. как оказалось, вздулись батареи, их прямо расперло в корпусе, получается, что их хватило всего с сентября 2023 по 31 декабря 2024. вздулись обе батареи powerman for ups ca1290 12v9ah. купил на замену такого же типоразмера, все встало на свои места. ИБП снова заработал. почему так мало продержалась аккумуляторы? ибп внутри чистый, температурный режим тоже не повышенный. странно, одним словом.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Als ъ.

Достоинства:


Комментарий:
обновление спустя год. ИБП сдох. точнее батареи. как и следовало ожидать... хороший ибп, но как же он \"пахнет\" первую неделю... в комплекте полуживой usb кабель и кабель питания с жилами сечением 0,5. серьёзно? у меня к БП для ПК шёл более серьезный кабель и БП был рассчитан на меньшее кол-во ватт. на счет розеток действительно и плюс и минус. мой предыдущий ИБП был с розетками iec c14. пришлось искать новые кабели для подключения. но очевидно, что обычные кабели найти проще. отдельный плюс это съёмный кабель питания самого ИБП, что позволяет подключить ИБП при помощи подходящего кабеля любой длины, а не довольствоваьься тем, что припаяли на заводе. у ибп есть кулер. это прекрасно, т.к. при работе он греется и активное охлаждение продлит жизнь его компонентам и, особенно, аккумуляторам. но включается кулер только при работе от аккумуляторов... и при этом включается на полную катушку, он очень громкий. комплектное ПО может отслеживать температуру ИБП, но он о ней не сообщает, поэтому никакой регулировки нет. а жаль, получается, что кулер бесполезен, если у вас ИБП будет срабатывает 5 раз в году на 5 минут. зато в ПО можно отключить зуммер. но это если вам повезёт с комплектным usb кабелем. мой заработал с 5 попытки подключения и после каждой перезагрузки ПК его приходится передёргивать. и еще на счёт ПО. его в комплекте нет, надо качать самостоятельно. а после его установки надо догадаться самостоятельно переключить режим соединения на usb в настройках. в целом ИБП можно порекомендовать для покупки
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2024
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Если будет в закрытом помещении стоять - норм. Находиться рядом с ним тяжело.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую. Потрясающе спас от скачков напряжения и отключения энергии.
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Держит 18 мин от батареи если работать в Ворд, в играх 5 мин. Очень классный, попахивает пластиком слегка, но думаю пройдет
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2024
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для поддержки штанов на игровом ПК, однако софт конфликтует с драйвервми RTX-4070Ti по W11. В результатае переставил на моноблок супруги, там W10, с ним работает нормально.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2023
Князев С.

Достоинства:


Комментарий:
Дополню если будет что-то странное во время использования
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хотелось бы понять почему ибп себя так ведет при переходе на ДГУ.
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2023
Вячеслав Л.

Достоинства:


Комментарий:
в целом норм, но слишком громкий даже когда подключён в розетку и нулевая нагрузка
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2023
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Свою работу выполняет на отлично! При скачках напряжения в сети, тух монитор, после установки ИБП эта проблема исчезла. Как оказалось, скачки напряжения постоянные, и то что не видимо глазу, заметно посредством данного прибора. А, я и не знал, что в доме все так плохо с электричеством! Огромная благодарность компании Powerman! Тестил на отключение электричества, прибор продержался час! (900 вт)
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2023
капитель д.

Достоинства:


Комментарий:
Напрямую к ибп к задним розеткам подключен компьютер на 600вт и монитор+ удлиннитель с маршрутизатором, лампой и роутером. На пробу отключал, пять минут уверенно тащил, дальше не доводил, но и комп не был под нагрузкой. В целом времени вполне хватит на отключить комп, сохранив все, и дальше заряжать телефон и пользоваться вай фаем. греется, но несильно, градусов 35 не под разрядом, какая батарея не греется, покажите мне, я ее куплю. Зато удобно, у меня ноги постоянно мерзнут, можно теперь одну на комп закинуть, другую на ибп)
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2023
Эдуард С.

Достоинства:


Комментарий:
жаль не прочел его характеристи шума перед покупкой
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2023
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Девайс из категории включил и забыл. Работает безшумно, почти не греется. На поверку держит заряд долго, но зависит от потребления. У меня висят роутеры, хабы и всякая мелочь умного дома, точно отрубал больше чем на 15 мин. возможно держит и дольше, просто не понадобилось.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2023
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Взяли для компьютера и монитора. Ступенчатый регулятор напряжения отслеживает изменеия напряжения без переключения на батарею. Запах пластмассы выветрился за сутки.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2023
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ибп, держит игровой пк с киловатником 10 минут, без проблем. Прост в установке, и подключении, важная информация не пропадет при внезапных проблемах со светом. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
ПК c бп 600W, монитор и телевизор держит честных 16 минут без проблем, может и больше, остаётся в батарее ещё 30-35% заряда. Не воняет пластиком хоть и есть слабый запах по началу.
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2023
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро,качество на уровне,я доволен,советую этот ИБП



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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от высоковольтных импульсов , защита от короткого замыкания , от полного отключения питания , защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев электроэнергии и перепадов напряжения. Данная модель обладает следующими ключевыми характеристиками: - Вес устройства составляет 10,3 кг, что делает его компактным и удобным для установки. - Активная мощность, которую обеспечивает ИБП, составляет 900 Вт, при полной мощности в 1500 В·А. - Устройство оснащено четырьмя розетками, предоставляющими возможность подключения сразу нескольких приборов. - Используемая форма напряжения — модифицированная синусоида, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. - ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает его устойчивость и комфорт в использовании. - Данный линейно-интерактивный ИБП работает с одной фазой. - Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что позволяет минимизировать перебои в работе подключенной техники. - Время автономной работы при максимальной нагрузке — 2 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы устройств. - Диапазон входного напряжения находится в пределах от 165 В до 275 В, что обеспечивает стабильную защиту при различных условиях электросети. - ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, что гарантирует долговечность и надежность в работе. Источники бесперебойного питания от бренда POWERMAN станут идеальным выбором для обеспечения безопасности ваших электронных устройств, предотвращая возможные потеря данных и повреждения оборудования при проблемах с электроснабжением.
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Ибп приобретался для настолького комьютера с блоком питания на 650Вт. Чтобы было немного с запасом. Ибп работает, запакован хорошо - это видно на фото. Шум приработе как от домашнего кондиционера, при температуре в комнате порядка плюс 25 градусов, вентилятор на ИБП работает постоянно, когда проветривал комнату - выключается, но это наверно при температуре ниже плюс 20. Шум не назойливый, когда стоит под столом и работает комп, то внимания не обращаешь. Покупкой доволен. апдейт от 02.01.2025 Дополнение. Перестал работать. Помогите пожалуйста, что проверить у Powerman BackPro Plus 1500? Не включается, на нажатие кнопки не реагирует. Э/э через себя не пропускает. Помер прямо 31 декабря вечером. Чуть больше года продержался. апдейт от 16.02.2025 на мой вопрос в службе поддержки реакции не было. помогли с форума по электронике, очень им благодарен, т.к. в электрике мои познания около нулевые. как оказалось, вздулись батареи, их прямо расперло в корпусе, получается, что их хватило всего с сентября 2023 по 31 декабря 2024. вздулись обе батареи powerman for ups ca1290 12v9ah. купил на замену такого же типоразмера, все встало на свои места. ИБП снова заработал. почему так мало продержалась аккумуляторы? ибп внутри чистый, температурный режим тоже не повышенный. странно, одним словом.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Als ъ.

Достоинства:


Комментарий:
обновление спустя год. ИБП сдох. точнее батареи. как и следовало ожидать... хороший ибп, но как же он \"пахнет\" первую неделю... в комплекте полуживой usb кабель и кабель питания с жилами сечением 0,5. серьёзно? у меня к БП для ПК шёл более серьезный кабель и БП был рассчитан на меньшее кол-во ватт. на счет розеток действительно и плюс и минус. мой предыдущий ИБП был с розетками iec c14. пришлось искать новые кабели для подключения. но очевидно, что обычные кабели найти проще. отдельный плюс это съёмный кабель питания самого ИБП, что позволяет подключить ИБП при помощи подходящего кабеля любой длины, а не довольствоваьься тем, что припаяли на заводе. у ибп есть кулер. это прекрасно, т.к. при работе он греется и активное охлаждение продлит жизнь его компонентам и, особенно, аккумуляторам. но включается кулер только при работе от аккумуляторов... и при этом включается на полную катушку, он очень громкий. комплектное ПО может отслеживать температуру ИБП, но он о ней не сообщает, поэтому никакой регулировки нет. а жаль, получается, что кулер бесполезен, если у вас ИБП будет срабатывает 5 раз в году на 5 минут. зато в ПО можно отключить зуммер. но это если вам повезёт с комплектным usb кабелем. мой заработал с 5 попытки подключения и после каждой перезагрузки ПК его приходится передёргивать. и еще на счёт ПО. его в комплекте нет, надо качать самостоятельно. а после его установки надо догадаться самостоятельно переключить режим соединения на usb в настройках. в целом ИБП можно порекомендовать для покупки
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2024
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Если будет в закрытом помещении стоять - норм. Находиться рядом с ним тяжело.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую. Потрясающе спас от скачков напряжения и отключения энергии.
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Держит 18 мин от батареи если работать в Ворд, в играх 5 мин. Очень классный, попахивает пластиком слегка, но думаю пройдет
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2024
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для поддержки штанов на игровом ПК, однако софт конфликтует с драйвервми RTX-4070Ti по W11. В результатае переставил на моноблок супруги, там W10, с ним работает нормально.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2023
Князев С.

Достоинства:


Комментарий:
Дополню если будет что-то странное во время использования
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хотелось бы понять почему ибп себя так ведет при переходе на ДГУ.
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2023
Вячеслав Л.

Достоинства:


Комментарий:
в целом норм, но слишком громкий даже когда подключён в розетку и нулевая нагрузка
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2023
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Свою работу выполняет на отлично! При скачках напряжения в сети, тух монитор, после установки ИБП эта проблема исчезла. Как оказалось, скачки напряжения постоянные, и то что не видимо глазу, заметно посредством данного прибора. А, я и не знал, что в доме все так плохо с электричеством! Огромная благодарность компании Powerman! Тестил на отключение электричества, прибор продержался час! (900 вт)
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2023
капитель д.

Достоинства:


Комментарий:
Напрямую к ибп к задним розеткам подключен компьютер на 600вт и монитор+ удлиннитель с маршрутизатором, лампой и роутером. На пробу отключал, пять минут уверенно тащил, дальше не доводил, но и комп не был под нагрузкой. В целом времени вполне хватит на отключить комп, сохранив все, и дальше заряжать телефон и пользоваться вай фаем. греется, но несильно, градусов 35 не под разрядом, какая батарея не греется, покажите мне, я ее куплю. Зато удобно, у меня ноги постоянно мерзнут, можно теперь одну на комп закинуть, другую на ибп)
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2023
Эдуард С.

Достоинства:


Комментарий:
жаль не прочел его характеристи шума перед покупкой
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2023
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Девайс из категории включил и забыл. Работает безшумно, почти не греется. На поверку держит заряд долго, но зависит от потребления. У меня висят роутеры, хабы и всякая мелочь умного дома, точно отрубал больше чем на 15 мин. возможно держит и дольше, просто не понадобилось.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2023
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Взяли для компьютера и монитора. Ступенчатый регулятор напряжения отслеживает изменеия напряжения без переключения на батарею. Запах пластмассы выветрился за сутки.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2023
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ибп, держит игровой пк с киловатником 10 минут, без проблем. Прост в установке, и подключении, важная информация не пропадет при внезапных проблемах со светом. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
ПК c бп 600W, монитор и телевизор держит честных 16 минут без проблем, может и больше, остаётся в батарее ещё 30-35% заряда. Не воняет пластиком хоть и есть слабый запах по началу.
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2023
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро,качество на уровне,я доволен,советую этот ИБП


Источник бесперебойного питания Powerman UPS Back Pro 1500 Plus black (6104830) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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