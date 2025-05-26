Источник бесперебойного питания Штиль SR1103L 2700Вт 3000ВА серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль SR1103L 2700Вт 3000ВА серый
Источник бесперебойного питания (ИБП) от бренда "Штиль" представляет собой надежное решение для обеспечения стабильной и непрерывной подачи электроэнергии. Эта модель, предназначенная для установки в стойку (форм-фактор Rack), отличается высокой производительностью и функциональностью, что делает её идеальным выбором для критически важных приложений. Основные характеристики ИБП "Штиль" включают активную мощность в 2700 Вт и полную мощность в 3000 В·А, что позволяет с легкостью справляться с питанием разнообразных устройств. Устройство оборудовано тремя розетками с типом С13, которые обеспечивают питание от батареи, гарантируя бесперебойную работу подключенного оборудования. Технология двойного преобразования (Онлайн) обеспечивает высочайшее качество выходного сигнала без переходных процессов, а также защиту от любых перепадов напряжения. Мин. входное напряжение устройства составляет 90 В, а макс. входное напряжение достигает 295 В, что дает возможность его эксплуатации в условиях нестабильной электросети. Благодаря использованию чистой синусоиды, данное устройство поддерживает работу даже самого чувствительного электронного оборудования без риска его повреждения. ИБП "Штиль" использует свинцово-кислотные батареи, которые гарантируют продолжительный срок службы и надежность при эксплуатации. С его весом в 10 кг, устройство остается достаточно компактным для своей мощности, что облегчает его интеграцию в существующие ИТ-инфраструктуры. В общем, источник бесперебойного питания "Штиль" является отличным выбором для защиты ваших устройств от внезапных отключений и нестабильного напряжения, предлагая передовые технологии и высокое качество исполнения.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Достоинства:
Комментарий:
Супер вещь! Стиральная машина, при перебое с электричеством, показывала ошибку, которую мог устранить только сервисный центр. Поэтому без этой чудо вещи ну ни как !) Спасибо, всем доволен! Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Привезли быстро. Внешне блок выглядит добротно. Приехал заряженный , работает уже несколько дней , покупал на производство. Только со временем будет понятна его надежность.
Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Штиль SR1103L 2700Вт 3000ВА серый
Достоинства:
Комментарий:
Супер вещь! Стиральная машина, при перебое с электричеством, показывала ошибку, которую мог устранить только сервисный центр. Поэтому без этой чудо вещи ну ни как !) Спасибо, всем доволен! Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Привезли быстро. Внешне блок выглядит добротно. Приехал заряженный , работает уже несколько дней , покупал на производство. Только со временем будет понятна его надежность.