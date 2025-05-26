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Источник бесперебойного питания Штиль SR1103L 2700Вт 3000ВА серый купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Штиль SR1103L 2700Вт 3000ВА серый

2 Отзывы
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Источник бесперебойного питания Штиль SR1103L 2700Вт 3000ВА серый - фото 1
Источник бесперебойного питания Штиль SR1103L 2700Вт 3000ВА серый - фото 2
Источник бесперебойного питания Штиль SR1103L 2700Вт 3000ВА серый - фото 3
Источник бесперебойного питания Штиль SR1103L 2700Вт 3000ВА серый - фото 4
Источник бесперебойного питания Штиль SR1103L 2700Вт 3000ВА серый - фото 5
Источник бесперебойного питания Штиль SR1103L 2700Вт 3000ВА серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR1103L 2700Вт 3000ВА серый - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR1103L 2700Вт 3000ВА серый - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR1103L 2700Вт 3000ВА серый - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR1103L 2700Вт 3000ВА серый - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR1103L 2700Вт 3000ВА серый - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR1103L 2700Вт 3000ВА серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702728
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Характеристики

Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
466x88x440 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х48х48
Вес, кг.
14

Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль SR1103L 2700Вт 3000ВА серый

Источник бесперебойного питания (ИБП) от бренда "Штиль" представляет собой надежное решение для обеспечения стабильной и непрерывной подачи электроэнергии. Эта модель, предназначенная для установки в стойку (форм-фактор Rack), отличается высокой производительностью и функциональностью, что делает её идеальным выбором для критически важных приложений. Основные характеристики ИБП "Штиль" включают активную мощность в 2700 Вт и полную мощность в 3000 В·А, что позволяет с легкостью справляться с питанием разнообразных устройств. Устройство оборудовано тремя розетками с типом С13, которые обеспечивают питание от батареи, гарантируя бесперебойную работу подключенного оборудования. Технология двойного преобразования (Онлайн) обеспечивает высочайшее качество выходного сигнала без переходных процессов, а также защиту от любых перепадов напряжения. Мин. входное напряжение устройства составляет 90 В, а макс. входное напряжение достигает 295 В, что дает возможность его эксплуатации в условиях нестабильной электросети. Благодаря использованию чистой синусоиды, данное устройство поддерживает работу даже самого чувствительного электронного оборудования без риска его повреждения. ИБП "Штиль" использует свинцово-кислотные батареи, которые гарантируют продолжительный срок службы и надежность при эксплуатации. С его весом в 10 кг, устройство остается достаточно компактным для своей мощности, что облегчает его интеграцию в существующие ИТ-инфраструктуры. В общем, источник бесперебойного питания "Штиль" является отличным выбором для защиты ваших устройств от внезапных отключений и нестабильного напряжения, предлагая передовые технологии и высокое качество исполнения.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Штиль SR1103L 2700Вт 3000ВА серый

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Супер вещь! Стиральная машина, при перебое с электричеством, показывала ошибку, которую мог устранить только сервисный центр. Поэтому без этой чудо вещи ну ни как !) Спасибо, всем доволен! Рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Привезли быстро. Внешне блок выглядит добротно. Приехал заряженный , работает уже несколько дней , покупал на производство. Только со временем будет понятна его надежность.



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Характеристики
Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
466x88x440 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания (ИБП) от бренда "Штиль" представляет собой надежное решение для обеспечения стабильной и непрерывной подачи электроэнергии. Эта модель, предназначенная для установки в стойку (форм-фактор Rack), отличается высокой производительностью и функциональностью, что делает её идеальным выбором для критически важных приложений. Основные характеристики ИБП "Штиль" включают активную мощность в 2700 Вт и полную мощность в 3000 В·А, что позволяет с легкостью справляться с питанием разнообразных устройств. Устройство оборудовано тремя розетками с типом С13, которые обеспечивают питание от батареи, гарантируя бесперебойную работу подключенного оборудования. Технология двойного преобразования (Онлайн) обеспечивает высочайшее качество выходного сигнала без переходных процессов, а также защиту от любых перепадов напряжения. Мин. входное напряжение устройства составляет 90 В, а макс. входное напряжение достигает 295 В, что дает возможность его эксплуатации в условиях нестабильной электросети. Благодаря использованию чистой синусоиды, данное устройство поддерживает работу даже самого чувствительного электронного оборудования без риска его повреждения. ИБП "Штиль" использует свинцово-кислотные батареи, которые гарантируют продолжительный срок службы и надежность при эксплуатации. С его весом в 10 кг, устройство остается достаточно компактным для своей мощности, что облегчает его интеграцию в существующие ИТ-инфраструктуры. В общем, источник бесперебойного питания "Штиль" является отличным выбором для защиты ваших устройств от внезапных отключений и нестабильного напряжения, предлагая передовые технологии и высокое качество исполнения.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Супер вещь! Стиральная машина, при перебое с электричеством, показывала ошибку, которую мог устранить только сервисный центр. Поэтому без этой чудо вещи ну ни как !) Спасибо, всем доволен! Рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Привезли быстро. Внешне блок выглядит добротно. Приехал заряженный , работает уже несколько дней , покупал на производство. Только со временем будет понятна его надежность.


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