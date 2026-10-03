ИБП Powerman Online 3000 RT EIC 2700W (6128102)
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Online 3000 RT EIC 2700W (6128102)
Источники бесперебойного питания POWERMAN являются идеальным решением для обеспечения стабильного электропитания ваших устройств. Модель, весом 28,5 кг, предоставляет активную мощность в 2700 Вт и полную мощность в 3000 В·А, что позволяет надежно защищать ваши системы от перебоев в электроснабжении. Имея 8 розеток, этот ИБП обеспечивает достаточное количество подключений для различных устройств. Он оснащен выходной формой напряжения в виде чистой синусоиды, что особенно важно для чувствительного оборудования, требующего качественного электропитания. Бренд Powerman предлагает данную модель в форм-факторе Rack/Tower, что обеспечивает гибкость установки в серверных стойках или в традиционном вертикальном положении. Технология двойного преобразования (онлайн-топология) гарантирует максимальную защиту и постоянное снабжение чистым стабильным электрическим сигналом, независимо от колебаний в сети. ИБП POWERMAN поддерживает работу при входных напряжениях от 115 до 295 В, предоставляя необходимую защиту в различных электрических сетях. Основой системы являются свинцово-кислотные батареи, которые обеспечивают надежную и долговечную работу устройства. Для дополнительной безопасности предусмотрена защита локальной сети и телефонной линии, что дополнительно защищает вашу электронику от сетевых скачков и импульсных помех. Этот источники бесперебойного питания - отличный выбор для критически важных систем, требующих надежной и стабильной работы в любых условиях.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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