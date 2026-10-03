ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500W (АПСМ.435241.025-01)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%55 770 руб. 78 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644705
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
55х44х4
Вес, кг.
24.78
Описание товара ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500W (АПСМ.435241.025-01)
Станет идеальным решением для защиты телекоммуникационного компьютерного оборудования от внезапных неполадок электрической сети. Модель характеризуется широким диапазоном входного напряжения.
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Станет идеальным решением для защиты телекоммуникационного компьютерного оборудования от внезапных неполадок электрической сети. Модель характеризуется широким диапазоном входного напряжения.
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500W (АПСМ.435241.025-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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