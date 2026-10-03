Top.Mail.Ru
ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 1
ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 2
ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 3
ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 4
ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 5
ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 6
ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 7
ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 8
ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 9
ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 10
ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 11
ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 12
ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 1
  • ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 2
  • ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 3
  • ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 4
  • ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 5
  • ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 6
  • ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 7
  • ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 8
  • ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 9
  • ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 10
  • ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 11
  • ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 12
  • ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 230 руб. 
Начислим 1023 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 358077
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный
53 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
180
Макс. входное напряжение, В
276
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1620
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
428 х 635 х 84 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х55х21
Вес, кг.
32.9

Описание товара ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный

Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для обеспечения защиты и стабильной работы ваших электронных устройств. Этот ИБП обладает рядом характеристик, которые делают его отличным выбором для использования в различных условиях. Во-первых, он обеспечивает полноценную защиту локальной сети и телефонной линии, что помогает предотвратить повреждения оборудования в случае электрических перегрузок или молний. С максимальной поглощаемой энергией импульса в 1620 Дж этот ИБП эффективно защищает подключенные устройства. С полным числом розеток в размере 8 и активной мощностью в 2000 Вт, данная модель обеспечивает достаточное количество подключений для всех необходимых устройств, при этом все розетки питаются от батареи, что поддерживает их безотказность даже во время отключения электроэнергии. Особенностью этого ИБП является его топология с двойным преобразованием (онлайн), которая обеспечивает максимально стабильное питание благодаря постоянной подаче чистой синусоидальной формы напряжения. Эта технология особенно полезна для чувствительного оборудования, минимизируя риск любого ущерба или потерь данных. Возможность установки в форм-факторах Rack/Tower делает этот ИБП универсальным решением как для офисных стоек, так и для серверных шкафов. Он весит 26,2 кг, что делает его достаточно компактным и мобильным при необходимости перемещения. И, несмотря на свои мощные характеристики, время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что вполне достаточное время для безопасного завершения всех процессов и сохранения данных. Бренд Powercom гарантирует качество и долговечность своей продукции, что делает этот ИБП надежным выбором для различных задач.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
180
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
276
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1620
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
428 х 635 х 84 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для обеспечения защиты и стабильной работы ваших электронных устройств. Этот ИБП обладает рядом характеристик, которые делают его отличным выбором для использования в различных условиях. Во-первых, он обеспечивает полноценную защиту локальной сети и телефонной линии, что помогает предотвратить повреждения оборудования в случае электрических перегрузок или молний. С максимальной поглощаемой энергией импульса в 1620 Дж этот ИБП эффективно защищает подключенные устройства. С полным числом розеток в размере 8 и активной мощностью в 2000 Вт, данная модель обеспечивает достаточное количество подключений для всех необходимых устройств, при этом все розетки питаются от батареи, что поддерживает их безотказность даже во время отключения электроэнергии. Особенностью этого ИБП является его топология с двойным преобразованием (онлайн), которая обеспечивает максимально стабильное питание благодаря постоянной подаче чистой синусоидальной формы напряжения. Эта технология особенно полезна для чувствительного оборудования, минимизируя риск любого ущерба или потерь данных. Возможность установки в форм-факторах Rack/Tower делает этот ИБП универсальным решением как для офисных стоек, так и для серверных шкафов. Он весит 26,2 кг, что делает его достаточно компактным и мобильным при необходимости перемещения. И, несмотря на свои мощные характеристики, время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что вполне достаточное время для безопасного завершения всех процессов и сохранения данных. Бренд Powercom гарантирует качество и долговечность своей продукции, что делает этот ИБП надежным выбором для различных задач.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный - по цене 53230 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...