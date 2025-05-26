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ИБП Ippon Innova G2 3000 черный купить с доставкой в Москве
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ИБП Ippon Innova G2 3000 черный

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ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 1
ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 2
ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 3
ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 4
ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 5
ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 6
ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 7
ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 8
ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 9
ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 10
ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 11
ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 12
ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 13
ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Общее количество розеток
8
  • ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 1
  • ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 2
  • ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 3
  • ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 4
  • ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 5
  • ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 6
  • ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 7
  • ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 8
  • ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 9
  • ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 10
  • ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 11
  • ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 12
  • ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 13
  • ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 058 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250980
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Особенности
оценка остаточной емкости батареи, режим CVCF, управление скоростью вентилятора
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
399х190х327 мм
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
25.6

Описание товара ИБП Ippon Innova G2 3000 черный

ИБП IPPON Innova G2 3000 предназначен для защиты оборудования, требовательного к качеству электропитания, от скачков напряжения, перегрузок и короткого замыкания. Данная модель ИБП с двойным преобразованием легко справляется с напряжением в диапазоне 113 - 300 В, создавая на выходе сигнал с чистой синусоидой, так необходимый серверам и рабочим станциям.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Ippon Innova G2 3000 черный

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Супер вещь! Стиральная машина, при перебое с электричеством, показывала ошибку, которую мог устранить только сервисный центр. Поэтому без этой чудо вещи ну ни как !) Спасибо, всем доволен! Рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Привезли быстро. Внешне блок выглядит добротно. Приехал заряженный , работает уже несколько дней , покупал на производство. Только со временем будет понятна его надежность.



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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Особенности
оценка остаточной емкости батареи, режим CVCF, управление скоростью вентилятора
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
399х190х327 мм
Описание
ИБП IPPON Innova G2 3000 предназначен для защиты оборудования, требовательного к качеству электропитания, от скачков напряжения, перегрузок и короткого замыкания. Данная модель ИБП с двойным преобразованием легко справляется с напряжением в диапазоне 113 - 300 В, создавая на выходе сигнал с чистой синусоидой, так необходимый серверам и рабочим станциям.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Супер вещь! Стиральная машина, при перебое с электричеством, показывала ошибку, которую мог устранить только сервисный центр. Поэтому без этой чудо вещи ну ни как !) Спасибо, всем доволен! Рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Привезли быстро. Внешне блок выглядит добротно. Приехал заряженный , работает уже несколько дней , покупал на производство. Только со временем будет понятна его надежность.


ИБП Ippon Innova G2 3000 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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