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ИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный купить с доставкой в Москве
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ИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный

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ИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный - фото 2
ИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный - фото 3
ИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный - фото 1
  • ИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный - фото 2
  • ИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный - фото 3
  • ИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 150 руб. 
Начислим 631 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397143
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный
33 150 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
273
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х29х24
Вес, кг.
13

Описание товара ИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный

Источник бесперебойного питания (ИБП) APC — это надежное решение для защиты ваших устройств от сбоев электропитания. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower является отличным выбором как для домашнего использования, так и для малого офиса. Главные характеристики данного устройства включают активную мощность в 1200 Вт и полную мощность в 2200 В·А, что гарантирует стабильное питание подключенных устройств. При весе в 12,3 кг, этот ИБП обеспечивает защиту даже в критических ситуациях. ИБП сконструирован с 4 розетками, питаемыми от батареи, что позволяет подключить важнейшие устройства. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 273 Дж, что эффективно защищает технику от скачков напряжения. Устройство поддерживает защиту локальной сети, предотвращая повреждения, вызванные электрическими проблемами в сети. Переход на батарею происходит почти мгновенно, всего за 6 мс, что критично для сохранения данных и работы устройств без перебоев. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида, а время работы при полной нагрузке составляет примерно 1 минуту, давая достаточно времени для корректного завершения работы и выключения оборудования. ИБП APC — это выбор тех, кто ценит надежность и качество, предлагаемые известным брендом.

Отзывы о товаре ИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
273
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания (ИБП) APC — это надежное решение для защиты ваших устройств от сбоев электропитания. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower является отличным выбором как для домашнего использования, так и для малого офиса. Главные характеристики данного устройства включают активную мощность в 1200 Вт и полную мощность в 2200 В·А, что гарантирует стабильное питание подключенных устройств. При весе в 12,3 кг, этот ИБП обеспечивает защиту даже в критических ситуациях. ИБП сконструирован с 4 розетками, питаемыми от батареи, что позволяет подключить важнейшие устройства. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 273 Дж, что эффективно защищает технику от скачков напряжения. Устройство поддерживает защиту локальной сети, предотвращая повреждения, вызванные электрическими проблемами в сети. Переход на батарею происходит почти мгновенно, всего за 6 мс, что критично для сохранения данных и работы устройств без перебоев. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида, а время работы при полной нагрузке составляет примерно 1 минуту, давая достаточно времени для корректного завершения работы и выключения оборудования. ИБП APC — это выбор тех, кто ценит надежность и качество, предлагаемые известным брендом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный - стоимость товара 33150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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