ИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный
Источник бесперебойного питания (ИБП) APC — это надежное решение для защиты ваших устройств от сбоев электропитания. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower является отличным выбором как для домашнего использования, так и для малого офиса. Главные характеристики данного устройства включают активную мощность в 1200 Вт и полную мощность в 2200 В·А, что гарантирует стабильное питание подключенных устройств. При весе в 12,3 кг, этот ИБП обеспечивает защиту даже в критических ситуациях. ИБП сконструирован с 4 розетками, питаемыми от батареи, что позволяет подключить важнейшие устройства. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 273 Дж, что эффективно защищает технику от скачков напряжения. Устройство поддерживает защиту локальной сети, предотвращая повреждения, вызванные электрическими проблемами в сети. Переход на батарею происходит почти мгновенно, всего за 6 мс, что критично для сохранения данных и работы устройств без перебоев. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида, а время работы при полной нагрузке составляет примерно 1 минуту, давая достаточно времени для корректного завершения работы и выключения оборудования. ИБП APC — это выбор тех, кто ценит надежность и качество, предлагаемые известным брендом.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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