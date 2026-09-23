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ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-2000Р купить с доставкой в Москве
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ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-2000Р

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-2000Р - фото 1
  • ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-2000Р - фото 2
  • ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-2000Р - фото 3
  • ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-2000Р - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 700 руб. 
Начислим 977 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602189
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-2000Р
50 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Сайбер Электро
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-дисплей
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х55х28
Вес, кг.
20.5

Описание товара ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-2000Р

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Сайбер Электро – это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении и обеспечении стабильной работы. Модель оснащена двойным преобразованием мощности, что гарантирует качественное и непрерывное питание в форме чистой синусоиды. С весом всего в 17 кг, этот ИБП предлагает мощную производительность с активной мощностью в 1800 Вт и полной мощностью в 2000 В·А. Данный ИБП имеет универсальный форм-фактор Rack/Tower, что позволяет легко интегрировать его в различные рабочие среды, будь то серверные стойки или напольная установка. Он оснащён 8 розетками, все из которых поддерживают питание от батареи, что обеспечивает безопасность и стабильную работу подключенных устройств даже при полной нагрузке. С минимальным входным напряжением в 160 В и максимальным в 300 В, ИБП адаптируется к различным условиям электросети. Быстрое время переключения на батарею – всего 6 мс – позволяет минимизировать риски отключения оборудования. При полной нагрузке устройство способно обеспечить 3 минуты работы, достаточно для безопасного завершения процессов или переключения на резервные источники питания. ИБП Сайбер Электро спроектирован для работы в однофазных сетях и предлагает высокий уровень надежности для защиты вашей техники, что делает его идеальным выбором для серверных, офисных и других критически важных приложений.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-2000Р




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Характеристики
Бренд
Сайбер Электро
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-дисплей
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
160
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Сайбер Электро – это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении и обеспечении стабильной работы. Модель оснащена двойным преобразованием мощности, что гарантирует качественное и непрерывное питание в форме чистой синусоиды. С весом всего в 17 кг, этот ИБП предлагает мощную производительность с активной мощностью в 1800 Вт и полной мощностью в 2000 В·А. Данный ИБП имеет универсальный форм-фактор Rack/Tower, что позволяет легко интегрировать его в различные рабочие среды, будь то серверные стойки или напольная установка. Он оснащён 8 розетками, все из которых поддерживают питание от батареи, что обеспечивает безопасность и стабильную работу подключенных устройств даже при полной нагрузке. С минимальным входным напряжением в 160 В и максимальным в 300 В, ИБП адаптируется к различным условиям электросети. Быстрое время переключения на батарею – всего 6 мс – позволяет минимизировать риски отключения оборудования. При полной нагрузке устройство способно обеспечить 3 минуты работы, достаточно для безопасного завершения процессов или переключения на резервные источники питания. ИБП Сайбер Электро спроектирован для работы в однофазных сетях и предлагает высокий уровень надежности для защиты вашей техники, что делает его идеальным выбором для серверных, офисных и других критически важных приложений.


Теги товара: с чистой синусоидой
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ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-2000Р – стоимость товара 50700 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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