Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon – это высококачественные и надежные устройства, предназначенные для обеспечения стабильного электропитания критически важных систем и защиты техники от перепадов напряжения и сбоев в электросети. Модель весом 15 кг обладает активной мощностью в 2000 Вт и полной мощностью 2000 В·А, что делает ее оптимальным решением для обеспечения резервного питания для крупных серверов, сетевых устройств и другой IT-инфраструктуры. Устройство оснащено четырьмя розетками, питающимися от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Все розетки обеспечиваются током с чистой синусоидальной формой напряжения, что особенно важно для надежной работы оборудования, чувствительного к качеству электропитания. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower и относится к типу устройств с двойным преобразованием или онлайн ИБП. Это означает, что он обеспечивает максимальную защиту подключенных устройств благодаря постоянному преобразованию переменного тока в постоянный и обратно. При этом поддерживается высокий уровень выходного напряжения, даже если входное колеблется в пределах от 170 В до 270 В. Оснащенный свинцово-кислотной батареей, ИБП Ippon способен работать при полной нагрузке до 2 минут, что достаточно для корректного завершения работы системы или перехода на альтернативные источники питания. Его конструкция с одной фазой идеально подходит для использования в условиях стандартной электросети. ИБП Ippon – это надежное решение для защиты вашего оборудования, обеспечивающее стабильную работу и предотвращающее потерю данных в случае перебоев в электросети.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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