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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 12
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 890 руб. 
Начислим 1918 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702484
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный
47 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х23х15
Вес, кг.
20.35

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon – это высококачественные и надежные устройства, предназначенные для обеспечения стабильного электропитания критически важных систем и защиты техники от перепадов напряжения и сбоев в электросети. Модель весом 15 кг обладает активной мощностью в 2000 Вт и полной мощностью 2000 В·А, что делает ее оптимальным решением для обеспечения резервного питания для крупных серверов, сетевых устройств и другой IT-инфраструктуры. Устройство оснащено четырьмя розетками, питающимися от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Все розетки обеспечиваются током с чистой синусоидальной формой напряжения, что особенно важно для надежной работы оборудования, чувствительного к качеству электропитания. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower и относится к типу устройств с двойным преобразованием или онлайн ИБП. Это означает, что он обеспечивает максимальную защиту подключенных устройств благодаря постоянному преобразованию переменного тока в постоянный и обратно. При этом поддерживается высокий уровень выходного напряжения, даже если входное колеблется в пределах от 170 В до 270 В. Оснащенный свинцово-кислотной батареей, ИБП Ippon способен работать при полной нагрузке до 2 минут, что достаточно для корректного завершения работы системы или перехода на альтернативные источники питания. Его конструкция с одной фазой идеально подходит для использования в условиях стандартной электросети. ИБП Ippon – это надежное решение для защиты вашего оборудования, обеспечивающее стабильную работу и предотвращающее потерю данных в случае перебоев в электросети.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon – это высококачественные и надежные устройства, предназначенные для обеспечения стабильного электропитания критически важных систем и защиты техники от перепадов напряжения и сбоев в электросети. Модель весом 15 кг обладает активной мощностью в 2000 Вт и полной мощностью 2000 В·А, что делает ее оптимальным решением для обеспечения резервного питания для крупных серверов, сетевых устройств и другой IT-инфраструктуры. Устройство оснащено четырьмя розетками, питающимися от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Все розетки обеспечиваются током с чистой синусоидальной формой напряжения, что особенно важно для надежной работы оборудования, чувствительного к качеству электропитания. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower и относится к типу устройств с двойным преобразованием или онлайн ИБП. Это означает, что он обеспечивает максимальную защиту подключенных устройств благодаря постоянному преобразованию переменного тока в постоянный и обратно. При этом поддерживается высокий уровень выходного напряжения, даже если входное колеблется в пределах от 170 В до 270 В. Оснащенный свинцово-кислотной батареей, ИБП Ippon способен работать при полной нагрузке до 2 минут, что достаточно для корректного завершения работы системы или перехода на альтернативные источники питания. Его конструкция с одной фазой идеально подходит для использования в условиях стандартной электросети. ИБП Ippon – это надежное решение для защиты вашего оборудования, обеспечивающее стабильную работу и предотвращающее потерю данных в случае перебоев в электросети.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000ВА черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 47890 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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