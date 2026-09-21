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Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 900Вт 1000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 900Вт 1000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 900Вт 1000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 900Вт 1000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 900Вт 1000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 900Вт 1000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 900Вт 1000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 900Вт 1000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 900Вт 1000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 900Вт 1000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702621
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Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Размеры в упаковке, см
46х44х9
Вес, кг.
13.1

Описание товара Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 900Вт 1000ВА черный

Онлайн-ИБП SMARTWATT UPS DATA PRO разработаны для серверных комнат и другого сетевого оборудования. Модельный ряд включает устройства от 1000 до 3000 ВА. LCD-дисплей и звуковая сигнализация оптимизируют работу с источниками бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA PRO, а встроенная самодиагностика позволяет избежать неисправностей. Среди особенностей серии — управляемые розетки, функции EPO/ROO, двойное преобразование, чистый синусоидальный сигнал, защита от глубокого разряда АКБ и авторестарт.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 900Вт 1000ВА черный




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Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Описание
Онлайн-ИБП SMARTWATT UPS DATA PRO разработаны для серверных комнат и другого сетевого оборудования. Модельный ряд включает устройства от 1000 до 3000 ВА. LCD-дисплей и звуковая сигнализация оптимизируют работу с источниками бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA PRO, а встроенная самодиагностика позволяет избежать неисправностей. Среди особенностей серии — управляемые розетки, функции EPO/ROO, двойное преобразование, чистый синусоидальный сигнал, защита от глубокого разряда АКБ и авторестарт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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