Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электроснабжении и перепадов напряжения. Эта модель обладает впечатляющими характеристиками, обеспечивающими стабильную и долговечную работу. С весом 15,7 кг, ИБП от Ippon компактен и удобен для размещения в различных условиях благодаря форм-фактору Tower. Высокая активная мощность в 1800 Вт и полная мощность в 2000 В·А гарантируют поддержку даже самого требовательного оборудования. Этот ИБП оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Благодаря технологии двойного преобразования (онлайн), ИБП Ippon обеспечивает чистую синусоидальную форму напряжения, что особенно важно для чувствительных приборов и техники. Модель использует свинцово-кислотную батарею, что гарантирует надежную и длительную автономную работу. Однако при полной нагрузке время работы составляет около 3 минут, что позволяет безопасно завершить текущие задачи и выключить оборудование. Дополнительное преимущество заключается в способности поглощать максимум 370 Дж импульсной энергии, обеспечивая защиту от скачков напряжения. Устройство рассчитано на работу с минимальным входным напряжением 145 В, что позволяет ему функционировать даже при значительных отклонениях в электросети. ИБП Ippon идеально подходит для защиты офисной и домашней техники, обеспечивая непрерывное и чистое питание, что минимизирует риск потери данных и повреждения оборудования при перебоях электроснабжения.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 47 290 руб.11823 руб. в СплитИБП Powercom Macan MAC-2000
-
В наличииЦена 47 290 руб.11823 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черны...
-
В наличииЦена 47 890 руб.11973 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TA 2000 2000Вт 2000...
-
В наличииЦена 49 090 руб.12273 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА...
-
В наличииЦена 49 840 руб.12460 руб. в СплитИБП Powercom Macan MAC-3000
-
В наличииЦена 50 650 руб.12663 руб. в СплитИБП Online CyberPower OLS1000E Tower 1000VA/900W
-
В наличииЦена 50 760 руб.12690 руб. в СплитИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-2000Р
-
В наличииЦена 53 880 руб.13470 руб. в СплитИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный
-
В наличииЦена 54 290 руб.13573 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 200...
-
В наличииЦена 55 020 руб.13755 руб. в СплитИБП Powercom SNT-1500
-
В наличииЦена 55 690 руб.13923 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 1800Вт 200...
-
В наличииЦена 57 390 руб.14348 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359...
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 2000 1800Вт 2000ВА черный