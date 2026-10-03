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ИБП Powercom Macan MAC-3000 купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom Macan MAC-3000

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ИБП Powercom Macan MAC-3000 - фото 4
ИБП Powercom Macan MAC-3000 - фото 5
ИБП Powercom Macan MAC-3000 - фото 6
ИБП Powercom Macan MAC-3000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
9
  • ИБП Powercom Macan MAC-3000 - фото 1
  • ИБП Powercom Macan MAC-3000 - фото 2
  • ИБП Powercom Macan MAC-3000 - фото 3
  • ИБП Powercom Macan MAC-3000 - фото 4
  • ИБП Powercom Macan MAC-3000 - фото 5
  • ИБП Powercom Macan MAC-3000 - фото 6
  • ИБП Powercom Macan MAC-3000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 750 руб. 
Начислим 960 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 288319
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП Powercom Macan MAC-3000
49 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х44х29
Вес, кг.
27.6

Описание товара ИБП Powercom Macan MAC-3000

Источники бесперебойного питания Powercom обеспечивают надежную защиту и стабильное питание ваших устройств. Этот ИБП весом 22,9 кг предоставит вам непоколебимую мощность в 3000 Вт и полную мощность 3000 В·А. Идеально подходящий для защиты критически важных систем и оборудования, он обладает передовой топологией с двойным преобразованием (онлайн), что обеспечивает чистую синусоиду формы напряжения. Powercom предлагает 9 розеток с питанием от батареи, благодаря чему вы сможете подключить несколько устройств одновременно. Кроме того, устройство поддерживает защиту локальной сети и телефонной линии, что повышает уровень безопасности вашего оборудования. ИБП имеет возможность поглощать энергию импульса с максимальной величиной до 405 Дж, уменьшая риски, связанные с высоковольтными всплесками. Несмотря на высокую производительность, время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что позволяет надёжно завершать работу и сохранять данные. Этот Tower-форм-фактор с одной фазой идеально подойдет как для офисного, так и для домашнего использования, обеспечивая спокойствие и надёжную защиту от перебоев в электроснабжении. Бренд Powercom известен своим качеством и долговечностью продукции, что делает этот ИБП отличным выбором для стабильной работы ваших устройств.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Macan MAC-3000




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom обеспечивают надежную защиту и стабильное питание ваших устройств. Этот ИБП весом 22,9 кг предоставит вам непоколебимую мощность в 3000 Вт и полную мощность 3000 В·А. Идеально подходящий для защиты критически важных систем и оборудования, он обладает передовой топологией с двойным преобразованием (онлайн), что обеспечивает чистую синусоиду формы напряжения. Powercom предлагает 9 розеток с питанием от батареи, благодаря чему вы сможете подключить несколько устройств одновременно. Кроме того, устройство поддерживает защиту локальной сети и телефонной линии, что повышает уровень безопасности вашего оборудования. ИБП имеет возможность поглощать энергию импульса с максимальной величиной до 405 Дж, уменьшая риски, связанные с высоковольтными всплесками. Несмотря на высокую производительность, время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что позволяет надёжно завершать работу и сохранять данные. Этот Tower-форм-фактор с одной фазой идеально подойдет как для офисного, так и для домашнего использования, обеспечивая спокойствие и надёжную защиту от перебоев в электроснабжении. Бренд Powercom известен своим качеством и долговечностью продукции, что делает этот ИБП отличным выбором для стабильной работы ваших устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Macan MAC-3000 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 49750 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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