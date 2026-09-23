ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-3000Р Онлайн 3000ВА/2700Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Общее количество розеток
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646035
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
возможность установки в стойку, горячая замена батарей, поддержка SNMP, подключение дополнительных батарей, фильтрация помех
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
388
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Размеры в упаковке, см
74х54х22
Вес, кг.
28.3
Описание товара ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-3000Р Онлайн 3000ВА/2700Вт
ИБП Эксперт-3000Р торговой марки «Сайбер Электро» предназначен для обеспечения бесперебойного питания ответственного оборудования дата-центров, серверов, АСУ ТП комплексов и телекоммуникационных стоек. Блок ИБП работает с использованием технологии двойного преобразования – это дает оборудованию максимальную защиту при внезапном отключении основного питания.
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
возможность установки в стойку, горячая замена батарей, поддержка SNMP, подключение дополнительных батарей, фильтрация помех
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
388
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
ИБП Эксперт-3000Р торговой марки «Сайбер Электро» предназначен для обеспечения бесперебойного питания ответственного оборудования дата-центров, серверов, АСУ ТП комплексов и телекоммуникационных стоек. Блок ИБП работает с использованием технологии двойного преобразования – это дает оборудованию максимальную защиту при внезапном отключении основного питания.
ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-3000Р Онлайн 3000ВА/2700Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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