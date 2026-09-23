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ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-3000Р Онлайн 3000ВА/2700Вт купить с доставкой в Москве
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ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-3000Р Онлайн 3000ВА/2700Вт

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ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-3000Р Онлайн 3000ВА/2700Вт - фото 1
ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-3000Р Онлайн 3000ВА/2700Вт - фото 2
ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-3000Р Онлайн 3000ВА/2700Вт - фото 3
ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-3000Р Онлайн 3000ВА/2700Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Общее количество розеток
9
  • ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-3000Р Онлайн 3000ВА/2700Вт - фото 1
  • ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-3000Р Онлайн 3000ВА/2700Вт - фото 2
  • ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-3000Р Онлайн 3000ВА/2700Вт - фото 3
  • ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-3000Р Онлайн 3000ВА/2700Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646035
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Характеристики

Бренд
CyberElectro
Тип товара
ИБП
Особенности
возможность установки в стойку, горячая замена батарей, поддержка SNMP, подключение дополнительных батарей, фильтрация помех
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
388
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Размеры в упаковке, см
74х54х22
Вес, кг.
28.3

Описание товара ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-3000Р Онлайн 3000ВА/2700Вт

ИБП Эксперт-3000Р торговой марки «Сайбер Электро» предназначен для обеспечения бесперебойного питания ответственного оборудования дата-центров, серверов, АСУ ТП комплексов и телекоммуникационных стоек. Блок ИБП работает с использованием технологии двойного преобразования – это дает оборудованию максимальную защиту при внезапном отключении основного питания.

Отзывы о товаре ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-3000Р Онлайн 3000ВА/2700Вт




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Характеристики
Бренд
CyberElectro
Тип товара
ИБП
Особенности
возможность установки в стойку, горячая замена батарей, поддержка SNMP, подключение дополнительных батарей, фильтрация помех
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
388
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Описание
ИБП Эксперт-3000Р торговой марки «Сайбер Электро» предназначен для обеспечения бесперебойного питания ответственного оборудования дата-центров, серверов, АСУ ТП комплексов и телекоммуникационных стоек. Блок ИБП работает с использованием технологии двойного преобразования – это дает оборудованию максимальную защиту при внезапном отключении основного питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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