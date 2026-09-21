Источник бесперебойного питания Бастион Rapan-UPS 2000-Rack-IN-4X9-E 1400Вт 2000ВА черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702676
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
54х45х9
Вес, кг.
28.6
Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион Rapan-UPS 2000-Rack-IN-4X9-E 1400Вт 2000ВА черный
RAPAN-UPS 2000-RACK-IN-4X9-E — это надёжный источник бесперебойного питания 220 В, 2000 ВА (1400 Вт). Прибор идеально подходит для стабильного питания компьютерного оборудования, серверов, сетевого оборудования, периферийных устройств. Встроенные АКБ 9 Ач, синусоидальная форма выходного напряжения, надежная стабилизация, защита нагрузки, наличие 8-ми компьютерных розеток, заряд и защита АКБ, — вот те особенности, за которые потребители ценят RAPAN-UPS 2000-RACK-IN-4X9-E.
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RAPAN-UPS 2000-RACK-IN-4X9-E — это надёжный источник бесперебойного питания 220 В, 2000 ВА (1400 Вт). Прибор идеально подходит для стабильного питания компьютерного оборудования, серверов, сетевого оборудования, периферийных устройств. Встроенные АКБ 9 Ач, синусоидальная форма выходного напряжения, надежная стабилизация, защита нагрузки, наличие 8-ми компьютерных розеток, заряд и защита АКБ, — вот те особенности, за которые потребители ценят RAPAN-UPS 2000-RACK-IN-4X9-E.
Источник бесперебойного питания Бастион Rapan-UPS 2000-Rack-IN-4X9-E 1400Вт 2000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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