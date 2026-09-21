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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный

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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702713
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Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
500
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х44х9
Вес, кг.
19.1

Описание товара Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный

Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг - надежный выбор для обеспечения стабильного электропитания ваших устройств. Этот ИБП обеспечивает активную мощность в 1500 Вт и полную мощность в 1500 В·А, идеально подходя для защиты серверов, рабочих станций и другого критически важного оборудования. С оснащением в виде восьми розеток, все из которых работают от батареи, данный ИБП гарантирует, что ваши устройства будут оставаться в рабочем состоянии даже при перебоях в электросети. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 500 Дж, что позволяет эффективно защищать подключенные устройства от скачков напряжения. ИБП от Связь Инжиниринг поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 110 В до 300 В, что делает его универсальным решением для различных условий эксплуатации. Конструкция с двойным преобразованием (Онлайн) обеспечивает наивысшую степень защиты, минимизируя риски, связанные с нестабильностью электропитания. Форм-фактор Rack/Tower позволяет гибко интегрировать устройство в вашу ИТ-инфраструктуру, экономя место в серверной комнате или офисе. Воздействие и функциональность дополняет модифицированная синусоидальная форма напряжения, обеспечивающая стабильность работы подключенного оборудования. С весом в 19,1 кг и поддержкой однофазного подключения этот ИБП легко устанавливается и обслуживается. Время автономной работы при максимальной нагрузке составляет 4 минуты, предоставляя достаточно времени для корректного завершения работы устройств или переключения на альтернативные источники питания. Бренд Связь Инжиниринг гарантирует высокое качество исполнения и долговечность вашего источника бесперебойного питания.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный




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Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
500
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг - надежный выбор для обеспечения стабильного электропитания ваших устройств. Этот ИБП обеспечивает активную мощность в 1500 Вт и полную мощность в 1500 В·А, идеально подходя для защиты серверов, рабочих станций и другого критически важного оборудования. С оснащением в виде восьми розеток, все из которых работают от батареи, данный ИБП гарантирует, что ваши устройства будут оставаться в рабочем состоянии даже при перебоях в электросети. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 500 Дж, что позволяет эффективно защищать подключенные устройства от скачков напряжения. ИБП от Связь Инжиниринг поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 110 В до 300 В, что делает его универсальным решением для различных условий эксплуатации. Конструкция с двойным преобразованием (Онлайн) обеспечивает наивысшую степень защиты, минимизируя риски, связанные с нестабильностью электропитания. Форм-фактор Rack/Tower позволяет гибко интегрировать устройство в вашу ИТ-инфраструктуру, экономя место в серверной комнате или офисе. Воздействие и функциональность дополняет модифицированная синусоидальная форма напряжения, обеспечивающая стабильность работы подключенного оборудования. С весом в 19,1 кг и поддержкой однофазного подключения этот ИБП легко устанавливается и обслуживается. Время автономной работы при максимальной нагрузке составляет 4 минуты, предоставляя достаточно времени для корректного завершения работы устройств или переключения на альтернативные источники питания. Бренд Связь Инжиниринг гарантирует высокое качество исполнения и долговечность вашего источника бесперебойного питания.
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Отзывы


Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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