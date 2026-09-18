Источник бесперебойного питания CyberPower PR1000ELCDRT1U
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower PR1000ELCDRT1U
CyberPower PR1000ELCDRT1U - серия ИБП выполненная по линейно-интерактивной топологии с чистым выходным синусоидальным сигналом предназначена для защиты офисного оборудования, включая ПК, рабочие станции, сетевые и периферийные устройства. Типичное применение в бэк-офисах, серверных комнатах и центрах обработки данных. Конструкция корпуса, разработанная для гибкости в размещении и эксплуатации практически в любых условиях, позволяет устанавливать ИБП как в стойку, так и вертикально. Несколько ИБП этой серии могут быть подключены централизованно к одному порту аварийного отключения (EPO). В случае чрезвычайной ситуации, все ИБП можно сразу выключить с помощью командной кнопки EPO. Функция горячей замены батарей обеспечивает гибкость в обслуживании в различных ситуациях, сохраняя электропитание и непрерывную работу подключенного критичного оборудования во время технического обслуживания.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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